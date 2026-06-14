به گزارش خبرگزاری مهر ، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار نماینده ولیفقیه در شیلات کشور، با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان هرمزگان، اظهار کرد: بخش شیلات استان از توانمندیهای ارزشمند و کمنظیری در حوزه اشتغالزایی برخوردار است و میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت اشتغال و رونق اقتصادی ایفا کند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری متوازن از تمامی ظرفیتهای اقتصادی استان، افزود: برای ارتقای شاخصهای اشتغال نباید تمام تمرکز و برنامهریزیها به سمت توسعه صنعتی معطوف شود، بلکه ظرفیتهای مهمی همچون شیلات، گردشگری، اقتصاد دریامحور و سایر مزیتهای بومی استان نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با بیان اینکه توسعه پایدار نیازمند تنوعبخشی به فرصتهای اقتصادی است، تصریح کرد: هرمزگان علیرغم برخورداری از ظرفیتهای فراوان در بخشهای مختلف اقتصادی، همچنان با چالش بیکاری مواجه است و فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده میتواند سهم قابل توجهی در کاهش این معضل داشته باشد.
آیتالله عبادیزاده همچنین بر اهمیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاران و فراهمسازی بسترهای لازم برای حضور بخش خصوصی در حوزههای شیلاتی، گردشگری و صنایع وابسته، زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و افزایش بهرهوری اقتصادی در استان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیتهای متنوع اقتصادی هرمزگان و استفاده از مزیتهای رقابتی استان، مسیر توسعه متوازن، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی را هموار خواهد کرد.
نظر شما