داود سلمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس گزارش آماری سال گذشته، در مجموع یک هزار و ۱۹۲ مورد مسمومیت در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول به ثبت رسیده است که از این تعداد بیش از ۶۳ درصد مربوط به مسمومیت ناشی از گزیدگی است.

وی افزود: از تعداد ۷۵۵ مورد مسمومیت ناشی از گزیدگی، ۴۸۹ مورد عقرب گزیدگی، ۱۹۵ مورد زنبور گزیدگی و ۷۱ مورد مارگزیدگی است.