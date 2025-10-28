  1. استانها
  2. خوزستان
۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

عقرب گزیدگی عامل بیشتر مسمومیت‌ها در دزفول است

عقرب گزیدگی عامل بیشتر مسمومیت‌ها در دزفول است

دزفول- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، بالاترین علت مسمومیت ها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول به مسمومیت ناشی از عقرب گزیدگی تعلق دارد.

داود سلمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس گزارش آماری سال گذشته، در مجموع یک هزار و ۱۹۲ مورد مسمومیت در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول به ثبت رسیده است که از این تعداد بیش از ۶۳ درصد مربوط به مسمومیت ناشی از گزیدگی است.

وی افزود: از تعداد ۷۵۵ مورد مسمومیت ناشی از گزیدگی، ۴۸۹ مورد عقرب گزیدگی، ۱۹۵ مورد زنبور گزیدگی و ۷۱ مورد مارگزیدگی است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: دومین مورد مسمومیت شایع در شهرستان دزفول با تعداد ۳۱۸ مورد، مربوط به مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی می‌باشد. این مسمومیت شامل مواد شوینده خانگی، مشروبات الکلی، منوکسیدکربن، قرص برنج و غیره است‌.
کد مطلب 6637780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها