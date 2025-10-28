داود سلمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس گزارش آماری سال گذشته، در مجموع یک هزار و ۱۹۲ مورد مسمومیت در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول به ثبت رسیده است که از این تعداد بیش از ۶۳ درصد مربوط به مسمومیت ناشی از گزیدگی است.
وی افزود: از تعداد ۷۵۵ مورد مسمومیت ناشی از گزیدگی، ۴۸۹ مورد عقرب گزیدگی، ۱۹۵ مورد زنبور گزیدگی و ۷۱ مورد مارگزیدگی است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: دومین مورد مسمومیت شایع در شهرستان دزفول با تعداد ۳۱۸ مورد، مربوط به مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی میباشد. این مسمومیت شامل مواد شوینده خانگی، مشروبات الکلی، منوکسیدکربن، قرص برنج و غیره است.
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