عصار: افزایش مصدومان موتورسوار در حوادث ترافیکی دزفول نگران کننده است

مهشید عصار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعداد مصدومان موتورسیکلت‌سوار در دزفول دو برابر از سرنشینان خودرو بوده و بیشترین سهم آسیب‌دیدگان حوادث ترافیکی مربوط به موتورسواران است.

وی با بیان اینکه براساس آمار غیررسمی، بیش از ۳۰۰ هزار موتورسیکلت در شهرستان دزفول وجود دارد، افزود: این آمار حاکی از استفاده بسیار زیاد شهروندان از این وسیله نقلیه است بطوری که تعداد موتورسیکلت‌ها از تعداد کل خانوارها در شهرستان دزفول بیشتر است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول یادآور شد: در سال ۱۴۰۳، تعداد حوادث ترافیکی منجر به مصدومیت در موتورسواران دزفول ۳ هزار و ۷۰۰ مورد بوده، این درحالی است که فقط در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، تعداد این مصدومین ۲ هزار و ۱۳۳ مورد گزارش شده است.

عصار ادامه داد: بر اساس اعلام گروه آمار نیز، متأسفانه تعداد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی شهرستان دزفول در سال ۱۴۰۲ از ۸۲ مورد، به ۱۲۱ مورد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

وی در ادامه بیان کرد: حوادث ترافیکی یکی از عوامل مهم تهدیدکننده جوانی جمعیت محسوب می‌شوند، چرا که بیشترین قربانیان این حوادث را افراد جوان و فعال جامعه تشکیل می‌دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: مرگ یا معلولیت ناشی از تصادفات جاده‌ای نه تنها باعث کاهش مستقیم جمعیت جوان می‌شود، بلکه پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد.

عصار تاکید کرد: اجرای قوانین مربوط به موتورسیکلت، خودمراقبتی، فرهنگ پیشگیری از حوادث ترافیکی و ارتقای ایمنی جاده‌ها نقش کلیدی در حفظ و تقویت ساختار جمعیتی کشور دارد.

وی همچنین گفت: ساختار فیزیکی موتورسیکلت، نبود پوشش حفاظتی مناسب؛ حتی در تصادفات با شدت متوسط، منجر به صدمات جدی و گاه جبران‌ناپذیری برای موتورسوار و ترک‌نشین می‌شود. خطراتی مانند ضربه به سر، شکستگی اندام‌ها و آسیب‌های نخاعی، همواره جان موتورسواران را تهدید می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در زمینه سن قانونی استفاده از موتور سیکلت، اخذ گواهی نامه و رانندگی ایمن؛ از شهروندان خواست تا نسبت به استفاده از تجهیزات ایمنی، رعایت مقررات و پرهیز اکید از ترک نشینی کودکان، توجه ویژه‌ای داشته باشند.