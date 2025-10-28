تعیین تکلیف مجوزها و اعتبارات مراکز درمانی ترک اعتیاد مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اله‌دادی، بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با مواد مخدر استان مرکزی اشاره به وضعیت پیچیده مراکز ماده ۱۶ گفت: ما همچنان در انتظار اصلاحیه‌ای هستیم که تکالیف دستگاه‌ها را به‌صورت شفاف مشخص کند.

وی افزود: بر اساس قانون، دستگاه‌ها می‌توانند با همکاری دبیر شورای هماهنگی اقدام کنند، اما در عمل، نبود مرجع رسمی باعث شده بسیاری از جلسات و پیگیری‌ها بی‌نتیجه بماند.

وی با اشاره به جلسات برگزارشده در فرمانداری و مصوبات شورای هماهنگی افزود: شهرداری مدارک لازم را ارسال کرده، دبیرخانه پیگیری‌هایی داشته، اما هنوز گزارش نهایی مشخص نیست. تماس‌هایی برای تشکیل جلسه گرفته شده، اما روند اجرایی قابل قبول نیست و این بلاتکلیفی به مراکز آسیب می‌زند.

اله‌دادی با تأکید بر اینکه بهزیستی آماده اجرای دستورات قانونی است، گفت: اگر سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی شناخته شود، ما هیچ مقاومتی نداریم اما باید اعتبارات لازم نیز تخصیص یابد مراکزی که امروز فعال هستند، با تسهیلات قرض‌الحسنه، فروش دارایی شخصی و حمایت‌های محدود در حال فعالیت هستند اما این وضعیت نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.

وی با اشاره به پرداخت‌های انجام‌شده از سوی بهزیستی استان گفت: در سه مرحله اول، اعتبارات لازم پرداخت شد و مرحله چهارم نیز با تأمین ۷۰۰ میلیون تومان در هفته گذشته، آماده پرداخت است و مجموع پرداخت‌ها تا پایان مهرماه به ۶۵۹ میلیون تومان رسیده است.

اله‌دادی همچنین به حمایت‌های غیرنقدی اشاره کرد و گفت: از طریق منابع تملیکی، اقلامی مانند برنج و ماکارونی خشک تهیه شده تا در این مراکز توزیع شود، این حمایت‌ها با وجود غیردولتی بودن برخی مراکز، همچنان ادامه دارد همچنین برای مرکز بانوان استان نیز تا کنون ۶۱۲ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: اگر مجوز از سوی شهرداری، بهزیستی، زندان یا هر نهاد دیگری صادر شود، آن دستگاه باید پاسخگوی کسری‌ها و مشکلات احتمالی باشد در غیر این صورت، ترک فعل‌ها آغاز و اخطارها صادر خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به سابقه ۳۳ ساله خود در حوزه اجتماعی گفت: همواره از ظرفیت‌های استان دفاع کرده‌ام و امروز نیز با همدلی و تدبیر، می‌توانیم مشکلات موجود را حل کنیم. صحبت‌های دکتر ذوالفقاری در کنگره ملی اعتیاد مبنی بر واگذاری مسئولیت ماده ۱۶ به شهرداری‌ها، مبنای نامه‌نگاری‌های اخیر ما با سازمان بهزیستی کشور بوده است.

بدون پزشک و روان‌درمانگر، مسیر درمان ناقص می‌ماند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تخصصی شدن مراکز ترک اعتیاد، گفت: نبود پزشکان متخصص و مشاوران روانپزشکی در بسیاری از مراکز، روند درمان را با چالش مواجه کرده و باید زیرساخت‌های علمی و انسانی این حوزه تقویت شود.

علیرضا کمالی افزود: بر اساس جلسات متعدد دانشگاه و شورای هماهنگی، اعتقاد داریم که مراکز ترک اعتیاد باید دارای پزشکان متخصص و مشاوران روانپزشکی باشند اما متأسفانه در سطح کشور، فراهم کردن این شرایط به‌صورت کامل هنوز امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر نقش مراکز تخصصی در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: ایجاد چنین مراکزی نه‌تنها به درمان مؤثر معتادان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از بروز آسیب‌های ثانویه در خانواده و جامعه جلوگیری کند.

کمالی گفت: ما در تلاش هستیم تا سامانه‌های مرتبط با ترک اعتیاد و خدمات درمانی مربوطه را به‌طور کامل در دسترس جامعه قرار دهیم.

کمالی با اشاره به انتخاب رئیس بیمارستان و همکاری‌های صورت‌گرفته در این حوزه گفت: «این انتخاب نشان داد که تیم مدیریتی فعال و توانمندی در حوزه ترک اعتیاد و سامانه‌های درمانی داریم. تمام تلاش این تیم، پیشبرد اهداف درمانی و ارتقا کیفیت خدمات در سطح استان است.»