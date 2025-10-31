امام جمعه گرمسار: «غزه» درد مشترک جهان اسلام و انسانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان با بیان اینکه غزه کماکان اولین غصه جهان اسلامی و جهان انسانیت است، ابراز کرد: بعد از آن آتش بسی که در واقع ادعا کردند که انجام شده و رئیس جمهور آمریکا خودش را مصلح نشان داد و مدعی شد که جنگ را تمام کرده، بارها و بارها توسط رژیم منحوس اسرائیل آن را نقض کرد.

وی با بیان اینکه روز اول آبان ماه نتانیاهوی آدم کش با افتخار اعلام کرد که در زمان آتش بس فقط در همان یک روز ۱۵۳ تن بمب بر سر غزه ریخته است، افزود: دنیا این‌طور است که یک انسان وحشی همچون سگی هار به جان دنیا افتاده و نسبت به آتش بسی که قریب به ۲۰ کشور پای آن را امضا کرده‌اند دهان کجی می‌کند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه از روز سه شنبه تا به امروز ۱۵۰ نفر در غزه شهید شده‌اند و روز گذشته از یک خانواده ۱۸ نفر یکجا شهید شدند و این صلح و آتش بس استکباری است، ابراز داشت: اسرائیل به بهانه‌های مختلف به کشتار ادامه می‌دهد و قصد پایان دادن به این جنایت‌ها را هم ندارد.

آرامی با بیان اینکه این واقعیت دنیای امروز ما است، افزود: اسرائیل به پشتوانه مدعیان حقوق بشر و انسانیت، انسان کشی و کودک کشی به راه انداخته و نتیجه نشست شرم الشیخ که ایران با افتخار در آن شرکت نکرد که رئیس جمهور قلدر و مدعی آمریکا همه کشورها را در آنجا تحقیر کرد، وضعیتی است که امروز می‌بینیم.

وی با بیان اینکه بدبخت هستند کسانی که دل به آمریکا می‌بندند و صحبت از مذاکره و صلح و … می‌کنند، افزود: نقض آتش بس در غزه کم نبود که آمریکا اخیراً مردم لبنان را به حمله نظامی تهدید می‌کند و قصد دارد خون ریزی دیگری را در لبنان شروع کند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه امیدوار هستیم که جهان اسلام بیدار شده و به خودش بیاید، گفت: جمع شدن بساط کودک کشی و انسان کشی‌ها فقط یک راه دارد و آن هم نابودی و محو رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل است و این امر هیچ راه دیگری ندارد زیرا حیات این رژیم بر کشتار استوار است.