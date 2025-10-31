برد استقلال در نیمه اول دیدار با آلومینیوم؛ خارجی ها به درد بخور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۹ آبان و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ٢ بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید. یاسر آسانی و منیرالحدادی زننده مگلزهای استقلال بودند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، یاسر آسانی، مهران احمدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی (کارت زرد)، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری و رضا مرزبان

بازی آرام آغاز شد و تا ۱۰ دقیقه ابتدایی بازیکنان دو تیم نتوانستند موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد کنند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

یاسر آسانی و گل اول برای استقلال

یاسر آسانی در دقیقه ۱۴ با حرکت انفرادی خود به محوطه جریمه آلومینیوم نفوذ کرد که یاسین جرجانی روی او مرتکب خطا شد و داور به سود آبی‌ها پنالتی اعلام کرد که پس از بازبینی صحنه با VAR تصمیم پیام حیدری تأیید شد و آسانی خودش پشت توپ ایستاد و موفق شد با ضربه‌ای محکم با پای چپ گل اول استقلال ا در این بازی به ثمر برساند.

بازیکنان آلومینیوم در چندین نوبت روی بازیکنان استقلال مرتکب خطا شدند که باعث اعتراض ریکاردو ساپینتو (سرمربی استقلال) شد و او از داور تقاضا کرد که به بازیکنان حریف کارت زرد نشان دهد.

درخشش دروازه بانان دو تیم در یک دقیقه

بازیکنان استقلال در نیمه اول بهتر از میهمان خود بودند و در دقیقه ۳۷ روی حرکت خوب علیرضا کوشکی او در نزدیکی محوطه جریمه آلومینیوم با حرکتی در عرض برای خود موقعیت گل ساخت و با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه به زیبایی واکنش نشان داد و توپ او را مهار کرد. بلافاصله بازیکنان آلومینیوم حمله‌ای را به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند که توپ در محوطه جریمه این تیم به رضا مرزبان رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که حبیب فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

روی ضد حمله خوب استقلالی‌ها در دقیقه ۲+ ۴۵و از سمت چپ علیرضا کوشکی توپ را به محوطه جریمه آلومینیوم ارسال کرد که منیر الحدادی با ضربه سر توانست گل دوم استقلال را به ثمر برساند.