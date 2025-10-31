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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

برد استقلال در نیمه اول دیدار با آلومینیوم؛ خارجی ها به درد بخور شدند

برد استقلال در نیمه اول دیدار با آلومینیوم؛ خارجی ها به درد بخور شدند

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال و آلومینیوم با برتری شاگردان ریکاردو ساپینتو خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۹ آبان و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ٢ بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید. یاسر آسانی و منیرالحدادی زننده مگلزهای استقلال بودند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، یاسر آسانی، مهران احمدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی (کارت زرد)، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری و رضا مرزبان

بازی آرام آغاز شد و تا ۱۰ دقیقه ابتدایی بازیکنان دو تیم نتوانستند موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد کنند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

یاسر آسانی و گل اول برای استقلال

یاسر آسانی در دقیقه ۱۴ با حرکت انفرادی خود به محوطه جریمه آلومینیوم نفوذ کرد که یاسین جرجانی روی او مرتکب خطا شد و داور به سود آبی‌ها پنالتی اعلام کرد که پس از بازبینی صحنه با VAR تصمیم پیام حیدری تأیید شد و آسانی خودش پشت توپ ایستاد و موفق شد با ضربه‌ای محکم با پای چپ گل اول استقلال ا در این بازی به ثمر برساند.

بازیکنان آلومینیوم در چندین نوبت روی بازیکنان استقلال مرتکب خطا شدند که باعث اعتراض ریکاردو ساپینتو (سرمربی استقلال) شد و او از داور تقاضا کرد که به بازیکنان حریف کارت زرد نشان دهد.

درخشش دروازه بانان دو تیم در یک دقیقه

بازیکنان استقلال در نیمه اول بهتر از میهمان خود بودند و در دقیقه ۳۷ روی حرکت خوب علیرضا کوشکی او در نزدیکی محوطه جریمه آلومینیوم با حرکتی در عرض برای خود موقعیت گل ساخت و با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه به زیبایی واکنش نشان داد و توپ او را مهار کرد. بلافاصله بازیکنان آلومینیوم حمله‌ای را به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند که توپ در محوطه جریمه این تیم به رضا مرزبان رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که حبیب فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

روی ضد حمله خوب استقلالی‌ها در دقیقه ۲+ ۴۵و از سمت چپ علیرضا کوشکی توپ را به محوطه جریمه آلومینیوم ارسال کرد که منیر الحدادی با ضربه سر توانست گل دوم استقلال را به ثمر برساند.

کد مطلب 6640411

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