خبر رئیس دامپزشکی دماوند از معدوم سازی گوشت های فاسد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدیان، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از معدوم‌سازی حدود ۷۰ کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی فاقد هویت بهداشتی در جریان گشت مشترک نظارتی با هدف صیانت از سلامت عمومی خبر داد.

محمدیان در تشریح جزئیات این گشت اظهار داشت: در اجرای طرح مشترک با حضور نمایندگان دادستانی، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و اداره صمت، از تعدادی از واحدهای عرضه فرآورده‌های خام دامی سطح شهرستان بازدید به‌عمل آمد که در این بازدید، بیش از ۷۰ کیلوگرم انواع گوشت و فرآورده دامی به دلیل نداشتن گواهی و هویت بهداشتی لازم، ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی از سوی متصدیان واحدهای عرضه و فروش افزود: هرگونه قطعه‌بندی و فرآوری فرآورده‌های خام دامی در محل عرضه بدون دریافت مجوزهای قانونی ممنوع است و با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند با اشاره به اینکه سلامت مواد خام دامی خط قرمز دامپزشکی است، گفت: در صورت تکرار تخلفات بهداشتی و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ابلاغی، اقدامات قانونی قاطع اعمال خواهد شد.

محمدیان همچنین خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای عرضه فرآورده‌های خام دامی موظفند دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور را در زمینه حمل‌ونقل، نگهداری و عرضه رعایت کنند. به همین منظور، آموزش و اطلاع‌رسانی لازم به صاحبان و متصدیان این واحدها درباره ممنوعیت عرضه فرآورده‌های تاریخ‌گذشته، نگهداری مواد بیش از ظرفیت یخچال، قطعه‌بندی غیرمجاز مرغ، عرضه محصولات بی‌هویت و انجام فرآوری غیرمجاز انجام شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست در هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، تنها از مراکز مجاز و دارای پروانه بهداشتی خرید کنند و به مشخصات درج‌شده روی لیبل از جمله تاریخ تولید و انقضا توجه داشته باشند و از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اداره دامپزشکی اطلاع دهند.