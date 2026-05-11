به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محمدیان، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ضربتی نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای با همکاری سپاه دماوند در ایست بازرسی خروجی دماوند خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرستان در راستای پیشگیری از بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام، اظهار داشت: در این طرح، کارشناسان دامپزشکی دماوند در کنار عوامل سپاه مستقر شده و تمامی خودروهای حامل دام و طیور زنده و فرآورده‌های خام دامی مورد بازرسی بهداشتی قرار می‌گیرند.

محمدیان افزود: با استمرار این طرح و هماهنگی با سپاه و فراجا، برخورد با ورود غیرقانونی محموله‌های دامی به شهرستان دماوند و استان تهران تشدید شده است.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند تأکید کرد: تمامی محموله‌های دامی اعم از فرآورده‌های خام دامی، دام و طیور زنده برای حمل و نقل باید دارای گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای از دامپزشکی مبدأ باشند و در صورت نبود مجوز، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان از رانندگان و صاحبان خودروهای حمل‌کننده این محصولات خواست برای دریافت مجوز حمل به اداره دامپزشکی شهرستان مبدأ مراجعه کنند.