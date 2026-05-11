  1. استانها
  2. تهران
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

حمل هرگونه دام و فرآورده‌های خام دامی بدون گواهی بهداشتی ممنوع است

حمل هرگونه دام و فرآورده‌های خام دامی بدون گواهی بهداشتی ممنوع است

دماوند- رئیس اداره دامپزشکی دماوند از اجرای طرح ضربتی نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای با همکاری سپاه شهرستان در ایست بازرسی خروجی دماوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محمدیان، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ضربتی نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای با همکاری سپاه دماوند در ایست بازرسی خروجی دماوند خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرستان در راستای پیشگیری از بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام، اظهار داشت: در این طرح، کارشناسان دامپزشکی دماوند در کنار عوامل سپاه مستقر شده و تمامی خودروهای حامل دام و طیور زنده و فرآورده‌های خام دامی مورد بازرسی بهداشتی قرار می‌گیرند.

محمدیان افزود: با استمرار این طرح و هماهنگی با سپاه و فراجا، برخورد با ورود غیرقانونی محموله‌های دامی به شهرستان دماوند و استان تهران تشدید شده است.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند تأکید کرد: تمامی محموله‌های دامی اعم از فرآورده‌های خام دامی، دام و طیور زنده برای حمل و نقل باید دارای گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای از دامپزشکی مبدأ باشند و در صورت نبود مجوز، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان از رانندگان و صاحبان خودروهای حمل‌کننده این محصولات خواست برای دریافت مجوز حمل به اداره دامپزشکی شهرستان مبدأ مراجعه کنند.

کد مطلب 6826432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها