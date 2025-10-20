دامپزشکی:۲۰۰ کیلوگرم مرغ و ۲ تن شیر فاقد مجوز بهداشتی در دماوند ضبط شد

مجید محمدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد قانونی با دو مورد حمل غیرمجاز فرآورده‌های خام دامی شامل مرغ و شیر فاقد گواهی بهداشتی در محورهای دماوند خبر داد.

محمدیان در تشریح جزئیات این اقدامات گفت: با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان دماوند، مأموران دامپزشکی در پی گزارش مردمی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی وانت حامل مرغ غیرمجاز شدند که بدون رعایت زنجیره سرد در حال تردد بود.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، حدود ۲۰۰ کیلوگرم مرغ کامل و قطعه‌بندی‌شده فاقد گواهی بهداشتی و قرنطینه‌ای به همراه ۲۰۰ کیلوگرم ضایعات دامی کشف شد که پس از نمونه‌برداری و طی مراحل قانونی، معدوم‌سازی گردید.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند همچنین از توقیف دو تن شیر خام فاقد مجوز بهداشتی در محور دماوند-تهران خبر داد و گفت: مأموران دامپزشکی در گشت‌های نظارتی، خودروی حامل این محموله را که فاقد مدارک قانونی و گواهی دامپزشکی بود، متوقف و محموله را جهت انجام آزمایشات میکروبی ضبط کردند.

محمدیان با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی در حمل فرآورده‌های دامی اظهار داشت: جابجایی هرگونه دام زنده، مرغ یا محصولات خام دامی باید صرفاً توسط خودروهای دارای سردخانه و با اخذ گواهی معتبر دامپزشکی صورت گیرد.

وی از شهروندان و فعالان حوزه تولید و توزیع فرآورده‌های دامی خواست پیش از هرگونه حمل محصول، نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند و در صورت مشاهده حمل غیرمجاز، موضوع را از طریق شماره ۷۶۳۱۵۸۵۸ (واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی دماوند) اطلاع دهند.