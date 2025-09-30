دامپزشکی دماوند: عرضه شیرخام ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدیان، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از ممنوعیت عرضه شیر خام و فله‌ای در واحدهای لبنیات سنتی خبر داد و گفت: فروش این محصول صرفاً در قالب فرآورده‌های مجاز امکان‌پذیر است.

رئیس دامپزشکی دماوند در ادامه اظهار داشت: عرضه شیر خام و فله‌ای در واحدهای صنفی لبنیات سنتی ممنوع بوده و این واحدها صرفاً بر اساس مجوز صادره از اتاق اصناف اجازه عرضه فرآورده‌های لبنی را دارند.

وی با اشاره به حساسیت بالای شیر نسبت به سایر فرآورده‌های دامی افزود: شیر به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر در برابر آلودگی‌ها و عوامل بیماری‌زا، نیازمند تولید، نگهداری و حمل‌ونقل دقیق است تا سلامت مصرف‌کننده تضمین شود.

محمدیان در ادامه با هشدار نسبت به خطر ابتلا به بیماری‌های مشترک انسان و دام، به‌ویژه تب مالت، از شهروندان خواست از مصرف شیر خام و لبنیات سنتی خودداری کنند.

رئیس دامپزشکی دماوند همچنین از متصدیان واحدهای لبنیات سنتی خواست از نگهداری و عرضه شیر خام پرهیز کرده و تأکید کرد: در صورت مشاهده تخلف، در بازرسی‌های بهداشتی با واحدهای متخلف برابر مقررات برخورد قانونی خواهد شد.