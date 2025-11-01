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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۳

نخستین تقدیر ملی از طرح‌های پژوهشی برتر خراسان جنوبی در وزارت کشور

نخستین تقدیر ملی از طرح‌های پژوهشی برتر خراسان جنوبی در وزارت کشور

بیرجند- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: طرح‌های پژوهشی برتر این استان برای نخستین بار ۱۸ آذرماه در مراسم ملی هفته پژوهش در وزارت کشور تقدیر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی‌زهان صبح شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری ستاد هفته پژوهش و فناوری استان افزود: هفته ملی پژوهش ۱۸ آذرماه در وزارت کشور برگزار می‌شود و برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری در خراسان جنوبی نیز از یکم تا دهم آذرماه به ریاست استاندار اجرا خواهد شد.

وی گفت: دستورالعمل‌های اجرایی و بخشنامه‌های مربوط به برگزاری این هفته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و مطابق چارچوب مصوب وزارت علوم، ریاست ستاد استانی با استاندار و دبیری آن با رئیس دانشگاه معین استان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری عنوان کرد: با توجه به شعار سال، «سرمایه‌گذاری برای تولید» محور برنامه‌ها و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دستگاه‌ها خواهد بود و ظرفیت‌های پژوهشی استان در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

موهبتی‌زهان با بیان اینکه دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها باید اقدامات و مستندات پژوهشی خود را حداکثر تا دهم آبان‌ماه به دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری ارسال کنند، ادامه داد: آثار و طرح‌ها در ۱۲ گروه تخصصی شامل کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه‌ها، استانداری، دادگستری، فناوری و سایر حوزه‌ها بررسی و ارزیابی خواهد شد.

وی اظهار داشت: طرح‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴ اجرایی شده‌اند در این دوره قابل پذیرش هستند و پس از ارزیابی نهایی، طرح‌های برتر برای رقابت در سطح ملی معرفی می‌شوند.

موهبتی‌زهان همچنین از تقدیر سه استاندار برتر و رئیس دانشگاه برتر کشور در عرصه پژوهش خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی، خراسان جنوبی در جمع استان‌های برتر پژوهشی کشور قرار گیرد.

کد مطلب 6640712

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