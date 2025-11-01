به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی‌زهان صبح شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری ستاد هفته پژوهش و فناوری استان افزود: هفته ملی پژوهش ۱۸ آذرماه در وزارت کشور برگزار می‌شود و برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری در خراسان جنوبی نیز از یکم تا دهم آذرماه به ریاست استاندار اجرا خواهد شد.

وی گفت: دستورالعمل‌های اجرایی و بخشنامه‌های مربوط به برگزاری این هفته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و مطابق چارچوب مصوب وزارت علوم، ریاست ستاد استانی با استاندار و دبیری آن با رئیس دانشگاه معین استان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری عنوان کرد: با توجه به شعار سال، «سرمایه‌گذاری برای تولید» محور برنامه‌ها و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دستگاه‌ها خواهد بود و ظرفیت‌های پژوهشی استان در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

موهبتی‌زهان با بیان اینکه دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها باید اقدامات و مستندات پژوهشی خود را حداکثر تا دهم آبان‌ماه به دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری ارسال کنند، ادامه داد: آثار و طرح‌ها در ۱۲ گروه تخصصی شامل کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه‌ها، استانداری، دادگستری، فناوری و سایر حوزه‌ها بررسی و ارزیابی خواهد شد.

وی اظهار داشت: طرح‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴ اجرایی شده‌اند در این دوره قابل پذیرش هستند و پس از ارزیابی نهایی، طرح‌های برتر برای رقابت در سطح ملی معرفی می‌شوند.

موهبتی‌زهان همچنین از تقدیر سه استاندار برتر و رئیس دانشگاه برتر کشور در عرصه پژوهش خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی، خراسان جنوبی در جمع استان‌های برتر پژوهشی کشور قرار گیرد.