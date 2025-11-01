نوسان نفت در پی شایعه حمله آمریکا به ونزوئلا؛ بازار میان ترس و تردید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، انتشار خبر رسانه‌ها درباره احتمال انجام حمله هوایی آمریکا به ونزوئلا ظرف چند ساعت آینده، باعث افزایش اولیه بهای نفت در معاملات روز گذشته شد. اما بلافاصله پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا این گزارش‌ها را تکذیب کرد، قیمت‌ها بخشی از رشد خود را از دست دادند.

بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۰ سنت، معادل ۰.۶۲ درصد افزایش، به ۶۴ دلار و ۷۷ سنت رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۱ سنت یا ۰.۶۸ درصد رشد، در سطح ۶۰ دلار و ۹۸ سنت معامله شد.

با این حال برخی تحلیلگران نسبت به اعتبار انکار کاخ سفید تردید دارند. به گفته آنان، دونالد ترامپ پیش‌تر نیز گزارش‌ها درباره حمله به ایران را تا آخرین لحظات پیش از وقوع آن رد کرده بود. منابع امنیتی نیز می‌گویند نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا قدرتی مستقر کرده که فراتر از نیاز برای مقابله با قاچاقچیان کوچک دریایی است.

تحلیلگران بازار انرژی معتقدند این شرایط برای سرمایه‌گذاران نفت «یک موقعیت کلاسیک خرید» ایجاد کرده است. افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک معمولاً به رشد قیمت نفت می‌انجامد. در همین حال، شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح سه‌ماهه صعود کرده است؛ عاملی که خرید نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند و می‌تواند رشد قیمت را محدود سازد.

از سوی دیگر، منابع آگاه به رویترز گفته‌اند عربستان سعودی ممکن است در ماه دسامبر قیمت فروش رسمی نفت خود به مشتریان آسیایی را تا پایین‌ترین سطح چند ماه اخیر کاهش دهد. این تصمیم می‌تواند بیانگر نگرانی ریاض از افت تقاضا و افزایش عرضه در بازار جهانی باشد.

نفت برنت و وست‌تگزاس در ماه اکتبر به ترتیب ۲.۶ و ۲ درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. در حالی‌که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش در چارچوب ائتلاف اوپک‌پلاس همچنان در حال افزایش تدریجی تولید هستند، این رشد عرضه توانسته تا حدی اثر تحریم‌های غرب علیه صادرات نفت روسیه را خنثی کند.

پیش‌بینی تازه تحلیلگران رویترز نشان می‌دهد متوسط قیمت نفت برنت در سال جاری میلادی حدود ۶۷.۹۸ دلار در هر بشکه خواهد بود؛ یعنی ۳۸ سنت بالاتر از پیش‌بینی ماه گذشته. برای نفت خام آمریکا نیز میانگین قیمت ۶۴.۸۳ دلار برآورد شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ائتلاف اوپک‌پلاس در نشست پیش‌روی خود ممکن است تولید را اندکی افزایش دهد، هرچند مقامات چند کشور عضو معتقدند عربستان توان افزایش تولید بیشتری ندارد.

بر اساس داده‌های رسمی، صادرات نفت عربستان در ماه اوت به بالاترین میزان طی شش ماه اخیر یعنی ۶.۴۰۷ میلیون بشکه در روز رسیده است. هم‌زمان، اداره اطلاعات انرژی آمریکا از رکورد تولید ۱۳.۶ میلیون بشکه در روز در هفته گذشته خبر داد.

در تحولی دیگر، ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد چین توافق کرده روند خرید انرژی از ایالات متحده را آغاز کند و احتمالاً معامله‌ای بزرگ شامل خرید نفت و گاز از آلاسکا در راه است.