مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در بردسکن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مروجی صبح شنبه در جلسه برنامه‌ریزی مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان شهرستان بردسکن با اشاره به سه رخداد تاریخی ۱۳ آبان در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ اظهار کرد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه تبعید شدند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بردسکن ادامه داد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ شماری از دانش‌آموزان و دانشجویان در صحن دانشگاه تهران به شهادت رسیدند و در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ نیز لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد.

وی افزود: با توجه به روحیه استکبارستیزی در هر سه رخداد، این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.

مروجی نسب تأکید کرد: لازم است از تمامی ظرفیت ادارات، نهادها و سازمان‌ها برای برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در مرکز شهرستان و بخش‌های انابد و شهرآباد استفاده شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بردسکن گفت: آغاز مراسم در مرکز شهرستان بردسکن ساعت ۹ صبح از میدان توحید به سمت میدان مرکزی و در مراکز بخش‌های انابد و شهرآباد ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۱۳ آبان خواهد بود.