پیوند نسل جوان با شهدا؛ برگزاری یادواره در تمام مدارس استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی، صبح شنبه در نشست ستاد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی این اداره کل با تجلیل از مقام شامخ شهدا، به‌ویژه ۱۲۴ شهید فرهنگی و بیش از ۶۰۰ شهید دانش‌آموز استان، بر تداوم برنامه‌های ترویجی در این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری موفق «دومین کنگره شهدای سمنان» و برنامه‌های متنوعی مانند نمایشگاه‌ها، مسابقات و اعزام‌های راهیان نور برای دانش‌آموزان و فرهنگیان، از زحمات تمامی دست‌اندرکاران به‌ویژه سازمان بسیج فرهنگیان و اداره شاهد و ایثارگران تقدیر کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین برگزاری حداقل یک یادواره شهدا در هر مدرسه در طول سال تحصیلی را از جمله وظایف اصلی این ستاد خواند و گفت: باید از تشکیل ساختارهای موازی و اضافی پرهیز کرد و فعالیت‌ها را از طریق دبیرخانه موجود در اداره شاهد و ایثارگران پیگیری نمود.

شریفی بر لزوم به‌روزرسانی محتوای فرهنگی مرتبط با شهدا تأکید کرد و افزود: امروز باید غنی‌ترین، کامل‌ترین و صحیح‌ترین محتوا با استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی تولید و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.