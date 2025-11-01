به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد صبح شنبه در دیدار با مسئولین دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور عشایر، با بیان اینکه هیچکس به اندازه عشایر به دامداری اهمیت نمیدهد گفت: بهتر است امکانات لازم در همان مناطق و محدودههای کوچ عشایر فراهم شود تا آنان با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: باید در همان محدوده کوچ، خدمات مورد نیاز عشایر ارائه شود و در زمینه خرید و معامله محصولات دامداری به آنان کمک شود تا از سوءاستفاده دلالان جلوگیری شود و عشایر نسبت به کار خود دلگرم باقی بمانند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیهای از قرآن کریم گفت: خداوند انسانها را با درجات مختلف آفریده تا برخی در خدمت دیگران باشند و این تدبیر الهی نشان از ارزش همه اقشار، از جمله عشایر، در چرخه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.
خانهسازی و زیرساختهای لازم برای عشایر مهیا شود
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان همچنین بر اهمیت اقتصادی و امنیتی عشایر تأکید کرد و گفت: تأمین کشور با دام و زراعت آن ممکن است، بنابراین باید برای این قشر خانهسازی و زیرساختهای لازم مهیا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی دینی و سیاسی به عشایر اظهار کرد: مبلغین باید مباحث دینی، سیاسی و تحولات جهانی را برای عشایر بیان کنند و بر اهمیت نماز تأکید نمایند، زیرا نماز اساس بندگی و ارتباط انسان با خداست.
امام جمعه اصفهان در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این جنگ نشان داد که تنها کشوری که در برابر آمریکا ایستاد، ایران بود و باید مردم از عزت و اقتداری که این مقاومت برای ایران به همراه آورد آگاه باشند.
آیتالله طباطبایینژاد با یادآوری دوران دفاع مقدس و تحکیم انسجام ملی افزود: امروز دشمن دیگر توان تجاوز ندارد و تنها تلاش میکند با ایجاد اختلاف میان مردم، وحدت را هدف قرار دهد، اما این خیال خام و بیاساس است.
عشایر ۱۱ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده اند
در ادامه این جلسه، نماینده دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور عشایر نیز گفت: عشایر ذخایر انقلاب هستند و تاکنون ۱۱ هزار شهید تقدیم انقلاب کردهاند.
وی افزود: عشایر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گوشت کشور را تولید میکنند و نقش بیبدیلی در امنیت مرزها دارند.
او با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر مسائل فرهنگی عشایر، از اعزام مبلغین به مناطق عشایری با همکاری معاونت سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، حدود ۳۰ دستگاه موظفاند خدمات لازم را به جامعه عشایری ارائه دهند.
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