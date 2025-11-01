وضعیت جوی اصفهان آرام و پایدار است

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز تا اوایل روز دوشنبه جو پایدار و آرام و آسمان صاف خواهد بود.

وی ادامه داد: در مناطق مرکزی و صنعتی نیز غبار محلی و افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان ابراز کرد: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در ساعات بعدازظهر با گذر موجی ضعیف، وزش باد به نسبت شدید و گرد و خاک را انتظار داریم.

به گفته امینی، دما طی دو روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت اما از ساعات بعدازظهر دوشنبه ۱۲ آبان تا پایان هفته کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد به ویژه کمینه دما وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲۷ و هفت درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد، گفت: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دملی ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.