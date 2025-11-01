  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

استاندار خوزستان: آلودگی هوا عامل مهاجرت در استان است

استاندار خوزستان: آلودگی هوا عامل مهاجرت در استان است

اهواز - استاندار خوزستان ضمن تأکید بر اینکه آلودگی هوا یکی از دلایل اصلی مهاجرت از استان است، گفت: طرح جمع آوری گازهای همراه نفت باید تا پایان این دوره دولت به نتیجه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در آئین رونمایی از بزرگ‌ترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل کشور که به‌صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، جمع‌آوری فلرهای نفتی را یکی از اولویت‌های اصلی استان برای کاهش آلودگی هوا و حفظ سرمایه ملی خواند.

استاندار خوزستان با اشاره به شروع این طرح پس از سال‌ها وقفه، اظهار کرد: این طرح پس از نزدیک به ربع قرن تلاش، امروز با مشارکت بخش خصوصی کلید خورد و تحقق کامل آن تا پایان این دوره دولت، هدف‌گذاری شده است.

وی تأکید کرد: دو ضرورت بزرگ جمع‌آوری فلرها را توجیه می‌کند: اول، جلوگیری از سوزاندن سرمایه ملی که شبانه‌روزی در حال اتلاف است و دوم، کاهش آلودگی ناشی از این گازها که تأثیر مستقیمی بر سلامت مردم و محیط زیست دارد.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، آلودگی هوا را به‌عنوان یک معضل اصلی برشمرد و تأثیرات مخرب آن بر زندگی مردم را یادآور شد و گفت: امروز نیز ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس در برخی از شهرهای استان با یک ساعت و نیم تأخیر فعالیت خود را آغاز کردند.

وی، منابع آلاینده استان را ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی دانست و افزود: آلودگی ناشی از فلرهای نفتی، در کنار سایر منابع آلاینده مانند ریزگردهای با منشأ خارجی، آتش‌سوزی نیزارهای هورالعظیم در عراق، سوزاندن بقایای نیشکر و کشت‌های کشاورزی و فعالیت صنایع، زندگی را برای مردم دشوار کرده است و حتی یکی از عوامل مهاجرت از خوزستان به شمار می‌رود.

استاندار خوزستان در تبیین راهکار توسعه استان، بیان کرد: خوزستان متحول نخواهد شد مگر با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی. اقتصاد دولتی استان اشباع شده و توان جذب نیروی جدید را ندارد.

موالی‌زاده تأکید کرد: تنها با ورود جدی بخش خصوصی و ایجاد همکاری بین‌بخشی می‌توان زمینه توسعه و اشتغال را در این استان استراتژیک فراهم کرد.

وی در پایان با اشاره به نمونه موفق احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه استاندارد در مدت ۶ ماه، بر لزوم سرعت و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های بزرگ تأکید کرد و در خصوص امکان تولید برق از گازهای جمع‌آوری شده گفت: با به‌کارگیری روش‌های دانش‌بنیان می‌توان بخشی از مشکلات انرژی و ناترازی آن را نیز برطرف کرد.

کد مطلب 6641351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ج IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      4 0
      پاسخ
      نه عزیزم فقر وبیکاری باعث میشه....
    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      گاز ها فلر خاموش بکنن تا مردم مهاجرت نکن
    • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 1
      پاسخ
      گاز ها مشعل خاموش کنن
    • محمد IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      12 0
      پاسخ
      شما برید مشهد شیراز اصفهان تبریز را ببینید تمیزی شهر گلکاری و درختکاری و محیط شهری که شهرداری درست کرده و بعد بیاید در اهواز بگردید ببینید چه می‌بینید!
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      12 0
      پاسخ
      خوب آقای استاندار ما میتونیم آلودگی هوا عواملی بیشتر هست برنامه شما چیست فقط حرف زدن است
    • محمد IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      آقای استاندار اشاره ای هم به زباله سوزی بفرمایید شیوه های دفع زباله اهواز به شکلی هست چرا هیچ اشاره ای نمیکنید !!!!!!!!!!!! منطقه برومی اهواز کانون همه آلودگی هاست چون زیاله هارو ازاونجا میسوزونن
    • IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      6 2
      پاسخ
      استاندار خوزستان از زمان تصدی خود بیشتر از همه استانداران قبلی دارد پیگیر مشکلات خوزستان را میکند موضوع ریز گرد های خاک با درخواست هواپیما همچنین جلوگیری از سوزاندن نیشکر راه و دیگر موضوعات استان
    • اسقلالی IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      19 0
      پاسخ
      جناب اقای استاندار محترم گازهای مشعل های اطراف شهر را یه فکری بحالشون کنید 50 درصد کمک می کند منطقه های خاکی ورودی و خروجی شهر را اسفالت کنید 20 در صد کمک میکند ما بقی هم اگه هیچ کاری نکنید مردم اذیت نمی شوند از میدان تپه تا پلیس راه بطرف بهبهان و امیدیه فقط یه نگاهی کنید بعد از پل هوایی
    • هموطن IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      25 1
      پاسخ
      اولویت باید به مرحله عمل واجرا برسه.قبلی ها نیز زیاد از این صحبت ها کردن.ولی هیچگونه طرح وبرنامه ای اجرا نشد.خوزستان مشکلات زیر ساختی دارد.مشکلات ناترازی .برق آب .آلودگی‌های زیست محیطی.نفتی .گرد خاک.وسرانه منفی فضای سبز دارد.فقر وبیکاری دارد.شما به عنوان مسئول چه اقدامی تا به حال انجام دادین.
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      11 0
      پاسخ
      جناب استاندار آلودی هوا یکی از فاکتورهای مهاجرت است .بهتر است سایر فاکتورها ی دیگر را هم ردیف کنید . عدم توسعه یافتگی وعقب ماندگی از سایر استانها ،عدم نبودن شغل وکار.کاسبی برای فارغ‌التحصیلان باوجود منابع خدادادی و ،،،
    • علی IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      9 0
      پاسخ
      من میگم اب می‌برید برق می بریدگندم هم نفت وگاز ببرید فقط اونجا پالایشش کنید ما بیکاریم خفه شدیم ممنون میشم
    • علی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      خدایا خفه شدیم
    • ایرانی IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      امروز حرف ۲۰ سال بعد عمل هیچکدومتون کاری نمیکنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها