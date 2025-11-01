استاندار خوزستان: آلودگی هوا عامل مهاجرت در استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در آئین رونمایی از بزرگ‌ترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل کشور که به‌صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، جمع‌آوری فلرهای نفتی را یکی از اولویت‌های اصلی استان برای کاهش آلودگی هوا و حفظ سرمایه ملی خواند.

استاندار خوزستان با اشاره به شروع این طرح پس از سال‌ها وقفه، اظهار کرد: این طرح پس از نزدیک به ربع قرن تلاش، امروز با مشارکت بخش خصوصی کلید خورد و تحقق کامل آن تا پایان این دوره دولت، هدف‌گذاری شده است.

وی تأکید کرد: دو ضرورت بزرگ جمع‌آوری فلرها را توجیه می‌کند: اول، جلوگیری از سوزاندن سرمایه ملی که شبانه‌روزی در حال اتلاف است و دوم، کاهش آلودگی ناشی از این گازها که تأثیر مستقیمی بر سلامت مردم و محیط زیست دارد.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، آلودگی هوا را به‌عنوان یک معضل اصلی برشمرد و تأثیرات مخرب آن بر زندگی مردم را یادآور شد و گفت: امروز نیز ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس در برخی از شهرهای استان با یک ساعت و نیم تأخیر فعالیت خود را آغاز کردند.

وی، منابع آلاینده استان را ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی دانست و افزود: آلودگی ناشی از فلرهای نفتی، در کنار سایر منابع آلاینده مانند ریزگردهای با منشأ خارجی، آتش‌سوزی نیزارهای هورالعظیم در عراق، سوزاندن بقایای نیشکر و کشت‌های کشاورزی و فعالیت صنایع، زندگی را برای مردم دشوار کرده است و حتی یکی از عوامل مهاجرت از خوزستان به شمار می‌رود.

استاندار خوزستان در تبیین راهکار توسعه استان، بیان کرد: خوزستان متحول نخواهد شد مگر با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی. اقتصاد دولتی استان اشباع شده و توان جذب نیروی جدید را ندارد.

موالی‌زاده تأکید کرد: تنها با ورود جدی بخش خصوصی و ایجاد همکاری بین‌بخشی می‌توان زمینه توسعه و اشتغال را در این استان استراتژیک فراهم کرد.

وی در پایان با اشاره به نمونه موفق احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه استاندارد در مدت ۶ ماه، بر لزوم سرعت و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های بزرگ تأکید کرد و در خصوص امکان تولید برق از گازهای جمع‌آوری شده گفت: با به‌کارگیری روش‌های دانش‌بنیان می‌توان بخشی از مشکلات انرژی و ناترازی آن را نیز برطرف کرد.