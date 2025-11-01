ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی دو دبیرستان متوسطه دوم در مناطق زردلان سردسیر و گرمسیر شهرستان هلیلان خبر داد و تأکید کرد: توسعه عدالت آموزشی و رفع محرومیت از فضاهای آموزشی در دستور کار جدی است

وی اعلام کرد: آموزش و پرورش استان در پی ایجاد دبیرستان‌های متوسطه دوم در دو منطقه زردلان سردسیر و گرمسیر این شهرستان است تا دانش‌آموزان این نواحی از ادامه تحصیل در داخل منطقه خود برخوردار باشند.

زینی‌وند با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی یکی از محورهای اصلی توسعه اجتماعی است، اظهار داشت: هدف ما تحقق عدالت آموزشی در دو سطح «محرومیت‌زدایی از زیرساخت‌ها» و «کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری» است و برای این منظور از ظرفیت‌های ملی، استانی و محلی استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش، افزود: این اداره کل علاوه بر توسعه فضاهای آموزشی، مأموریت انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل در تمام سنین را دنبال می‌کند. تحقق این هدف در مناطق کم‌برخوردار هلیلان نیازمند هم‌افزایی نهادهای محلی و دستگاه‌های مرتبط است.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام همچنین از انجام بررسی‌های میدانی و کارشناسی در مناطق زردلان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دبیرستان متوسطه دوم در این نقاط در مرحله نهایی است و آموزش و پرورش استان تلاش خواهد کرد با پوشش حداکثری دانش‌آموزان، گام‌های عملی در مسیر برقراری فرصت‌های برابر آموزشی بردارد.