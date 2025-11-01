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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

تبریک «عراقچی» به وزیر خارجه الجزایر

تبریک «عراقچی» به وزیر خارجه الجزایر

وزیر امور خارجه به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش به همتای الجزایری تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی، فرارسیدن هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر را به احمد عطاف وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت.

وزیر امور خارجه در این پیام ضمن آرزوی سربلندی و بهروزی برای دولت و ملت بزرگ الجزایر، ابراز امیدواری کرد دو کشور با توجه به عمق روابط خوب و برادرانه، با مساعی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گسترش و تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها را در سطوح مختلف شاهد باشند.

کد مطلب 6641410
نفیسه عبدالهی

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