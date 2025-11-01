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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

تاکید وزرای خارجه ایران و قزاقستان بر همکاری‌های منطقه‌ای

تاکید وزرای خارجه ایران و قزاقستان بر همکاری‌های منطقه‌ای

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان به صورت تلفنی گفتگو و بر اهمیت حضور فعال و مشارکت مؤثر در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه در تماس تلفنی با یرمک کوشربایف، وزیر امور خارجه قزاقستان، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امور خارجه ایران ضمن تبریک انتصاب کوشربایف، همکاری‌های سازنده با وزیر خارجه پیشین قزاقستان را یادآوری و ابراز امیدواری کرد که این همکاری نزدیک در دوره جدید نیز تداوم یابد.

طرفین با اشاره به پیشینه مثبت و سازنده روابط دو کشور، بر اراده مشترک برای گسترش همه‌جانبه مناسبات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تأکید کردند.

در جریان این گفتگوی تلفنی، دو وزیر همچنین بر اهمیت حضور فعال و مشارکت مؤثر در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تأکید کردند و بر تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌ها در این زمینه توافق نمودند.

کد مطلب 6641108
نفیسه عبدالهی

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