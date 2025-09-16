به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند بعدازظهر سهشنبه با اشاره به تأمین بیش از نیمی از آب شرب شهر همدان از طریق پروژه آبرسانی سد تالوار اظهار کرد: در سال آبی جاری با وجود کاهش ۳۰ درصدی بارشها نسبت به سال گذشته و ۲۷ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت، مشکلی در تأمین آب شرب همدان ایجاد نشد.
وی از اجرای طرح نصب و راهاندازی سیستم ازنزنی برای ارتقای کیفیت آب شرب خبر داد و افزود: صاحبان مشاغل میتوانند هنگام پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ و استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰، مالیات خود را در قالب طرح مالیات نشاندار برای تکمیل این پروژه اختصاص دهند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان هدف از اجرای این طرح را تسریع در ساخت و بهرهبرداری از سیستم ازنزنی پروژه آبرسانی سد تالوار برشمرد و گفت: مناقصه این طرح در سال گذشته برگزار شده و پیمانکار ذیصلاح انتخاب شده است. در صورت تأمین کامل منابع، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
به گفته اخلاصمند، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ۱,۷۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در کل پروژه آبرسانی از سد تالوار هزینه شده است.
وی پیشرفت فیزیکی طرح را حدود ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود: بخشهای اصلی شامل خط انتقال آب به طول ۱۴۸ کیلومتر، خط انتقال برق ۶۳ کیلوولت به طول ۷۰ کیلومتر، پست فیوزی و نصب الکتروموتور و پمپهای ایستگاههای پمپاژ و مخازن تعادلی با ظرفیت ۱۱۵ هزار متر مکعب، بهطور کامل اجرا شده و امکان انتقال روزانه ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه آب به همدان فراهم است.
