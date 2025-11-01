به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کرکه‌آبادی بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی که همدان را شهری پرآب و سرسبز می‌دانند، واقعیت این است که منابع آبی استان وابسته به بارندگی‌های سالیانه است و هیچ ورودی آب از استان‌های دیگر به همدان وجود ندارد.

وی افزود: همدان در سرشاخه سه حوضه آبریز بزرگ کشور قرار دارد و تمام منابع موجود در استان باید با مدیریت علمی و مصرف بهینه مورد استفاده قرار گیرد، زیرا بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد مصرف آب استان را به خود اختصاص داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با تقدیر از عملکرد شرکت آب منطقه‌ای، توسعه نگاه مدیریتی منعطف و دوری از تصمیمات صفر و یکی را از برنامه‌های مهم خود عنوان کرد و گفت: همدان با وجود ظرفیت‌های بالای گردشگری و موقعیت خاص جغرافیایی، نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای حفظ منابع حیاتی خود از جمله آب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه آبرسانی از سد تالوار به شهر همدان بیان کرد: برای اجرای این طرح بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و پیشرفت فیزیکی آن به ۹۰ درصد رسیده است.

رضا اخلاص‌مند افزود: بخش عمده‌ای از عملیات شامل خط اصلی انتقال آب به طول ۱۴۸ کیلومتر، خط برق ۶۳ کیلوولت به طول ۷۰ کیلومتر، ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن تعادلی با حجم ۱۱۵ هزار متر مکعب به طور کامل به پایان رسیده است و امکان انتقال آب با ظرفیت ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه برای شهر همدان مهیا می‌باشد.

اخلاص‌مند ادامه داد: پروژه آبرسانی به علت فرااستانی بودن، بر اساس مصوبه مجلس از شرکت آب منطقه‌ای همدان به شرکت آب و نیرو واگذار شده است و همزمان طرح‌های الحاقی برای مکانیزه شدن بندهای بالادست سد اکباتان در دست بررسی قرار دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی نامناسب بارندگی در پاییز امسال گفت: حدود ۵۶ درصد حجم سدهای استان همدان خالی است و در صورت تداوم خشکسالی، تأمین آب شرب برای تابستان آینده دشوار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان کل مصارف آب استان را ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۱ میلیارد و ۹۹۵ میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی، ۱۷۰ میلیون متر مکعب در بخش شرب و حدود ۷۰ میلیون متر مکعب در بخش صنعت و خدمات مصرف می‌شود.

وی همچنین از تصمیم برای جذب ۲۵ نیروی جدید و ۱۲ نیروی نخبه در شرکت خبر داد و گفت: بودجه شرکت از ۶۹۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است.