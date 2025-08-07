  1. استانها
پیشرفت ۹۰ درصدی سد خرم‌رود؛ آبگیری پاییز امسال در گرو تکمیل تملک‌ها

همدان-مدیرعامل آب منطقه‌ای همدان از پیشرفت ۹۰ درصدی سد خرم‌رود و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران خبر داد و تملک اراضی باقی‌مانده را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اخلاص‌مند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان در جریان بازدید پروژه سد خرم‌رود تویسرکان اظهار کرد: تاکنون ۸۵ هکتار از مجموع ۱۲۵ هکتار اراضی مورد نیاز جهت ساخت این سد، تملک شده و برای تملک باقیمانده ۴۰ هکتار، حدود ۶۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت فیزیکی سد خرم‌رود به ۹۰ درصد رسیده است، افزود: آبگیری این سد طبق برنامه در فصل پاییز انجام خواهد شد.

اخلاص‌مند همچنین با اشاره به بدهی ۴۳۰ میلیارد تومانی به پیمانکاران پروژه، از پیگیری جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل اوراق خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان به پروژه اختصاص یافته است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان همدان، اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل کامل این طرح آبی را ۹۸۷ میلیارد تومان عنوان کرد و در پایان از همراهی و تحمل اهالی روستای اشتران در جریان اجرای این پروژه بزرگ قدردانی کرد.

