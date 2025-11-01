به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دومین مرحله ارسال خودروهای عملیاتی تویوتا به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها عصر امروز با حضور شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران این سازمان برگزار شد.

انصاری، در این مراسم گفت: در راستای تحقق وعده بهبود امکانات و تجهیزات محیط بانان در ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، ۳۵ خودروی عملیاتی تویوتا که مطابق مصوبه هیئت دولت بود، خریداری شد و قرار است ظرف ۱۰ روز آینده شماره گذاری شده و در ۳۱ استان کشور توزیع شود. همچنین اقدامات برای خرید ۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی تویوتا دیگر در حال انجام است و آمار خودروها عملیاتی افزایش پیدا خواهد کرد.

انصاری تصریح کرد: همچنین برنامه خرید ۲۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی تولید داخل هم در برنامه وجود دارد که انتظار می‌رود تا آخر سال جاری به ناوگان حمل و نقل یگان‌های حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اضافه شود.

وی افزود: اولویت اول ما تأمین امکانات محیط بانان و یگان حفاظت استان‌ها است و این تجهیزات در ستاد به کار گرفته نخواهد شد.

وی افزود: همچنین در راستای پایش سیار، ۱۰ دستگاه ون نیز خریداری شده تا در استان‌هایی که نیاز داشتند توزیع شود و کار پایش سیار با سرعت بیشتری صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: امیدواریم یکی از مشکلات اصلی یگان‌های ما که مربوط به خودروهای عملیاتی برای انجام مأموریت است، با این برنامه ریزی تا پایان سال جاری تا حد زیادی کاهش یابد.