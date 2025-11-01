به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر شنبه در بازدید از شرکت آب منطقه‌ای همدان اظهار کرد: مدیریت منابع آب از مهم‌ترین حوزه‌های مدیریتی کشور است، زیرا حیات، صنعت، آموزش، سلامت و حتی توسعه شهری و روستایی بدون تأمین آب پایدار ممکن نیست.

وی با بیان اینکه آب پایه همه زیرساخت‌های زیستی و اقتصادی است، افزود: اگر در حوزه مصرف اصلاح فرهنگی و روش‌مند صورت نگیرد، هیچ راهکار دستوری نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ همان‌گونه که اقتصاد، سیاست و فرهنگ نیز با دستورات مقطعی سامان نمی‌گیرند.

استاندار همدان تأکید کرد: آمارهای رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد در سال آبی گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش در کشور ثبت شده، اما تنها حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از این حجم مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که نشان از ضعف در مدیریت مصرف دارد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی در استفاده از منابع گفت: مصرف‌کننده باید به درک روشن از ارزش آب برسد، زیرا بی‌توجهی به منابع آبی به معنای تعطیلی کامل زیرساخت‌های کشور است؛ از انرژی و صنعت گرفته تا آموزش و سلامت.

وی همچنین با تأکید بر لزوم بهره‌وری در شبکه‌های انتقال و تصفیه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از آب در فرآیند رساندن به مصرف‌کننده دچار هدررفت می‌شود، به‌گونه‌ای که از هر هزار لیتر آب وارد شبکه، تنها حدود ۶۰۰ لیتر به‌صورت مفید مصرف می‌شود؛ باید با فناوری‌های نو و مدیریت علمی این اتلاف رفع شود.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد مجموعه شرکت آب منطقه‌ای و آبفا استان قدردانی کرد و افزود: فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه تصفیه، بازسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی در سطح استان قابل تقدیر است.

ملانوری‌شمسی گفت: بهره‌وری بالا و کاهش مصرف با حفظ سطح خدمات، باید اصلی‌ترین شاخص ارزیابی مدیران بخش آب و انرژی باشد و در کنار اقدامات فنی، کار فرهنگی و آموزشی نیز به‌صورت جدی دنبال شود.