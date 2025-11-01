به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در دیدار با خانواده شهید «امیرحسین طولابی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار داشت: خداوند تبارک‌وتعالی با لطف و عنایت خود، به برکت رهبری بی‌نظیر امام راحل و حمایت ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی را مستقر کرد، نظامی که تحقق آرزوها و آمال بیش از هزارساله مؤمنان و منتظران در دوران غیبت است.

نظام سلطه با شکست‌های پی‌درپی مواجه است

وی با اشاره به تلاش‌های چند قرنی دشمنان برای نابودی معنویت و اخلاق، افزود: نظام سلطه بیش از دو قرن است که با همه امکانات مادی، رسانه‌ای و فرهنگی خود از سینما و تئاتر تا کتاب و مقاله، برای دین‌زدایی، اخلاق زدایی و اسلام‌هراسی برنامه‌ریزی کرده بود، اما انقلاب اسلامی همه این نقشه‌ها را در هم شکست.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تصریح کرد: انقلاب اسلامی پیامی نو برای بشریت داشت و دارد، پیامی که بر خلاف بسیاری از انقلاب‌های دیگر، بر پایه ارزش‌های الهی و ضداستکباری بنا شده و همین پیام است که موجب ماندگاری و استواری آن شده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به اظهارات رهبر کبیر انقلاب درباره تسخیر لانه جاسوسی، گفت: امام خمینی (ره) در همان روزها فرمودند که از گرفتن لانه جاسوسی آمریکا نه بترسید و نه مردم را بترسانید، زیرا اگر آمریکا قدرتی داشت، شاه را حفظ می‌کرد. آن روز شکستن ابهت آمریکا آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه نظام سلطه پس از قرن‌ها هزینه و سرمایه‌گذاری اکنون با شکست‌های پی‌درپی مواجه است، تصریح کرد: وقایع اخیر جهان و منطقه، از جمله اعترافات آمریکا درباره هزینه هفت تریلیون دلاری در عراق و بی‌نتیجه بودن آن، نشانه روشن افول قدرت استکبار جهانی است.

عزت و سربلندی ایران در سایه خون پاک شهدا است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به پیامدهای علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که ملت ایران باید به درجه‌ای از علم‌وفناوری برسد که دیگران برای فهم آثار علمی ما زبان فارسی بیاموزند؛ امروز همان ملت‌ها در رسانه‌های خود به زبان فارسی فریاد «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهند.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه با تجلیل از مقام والای شهدا، افزود: شهدا با شهادت خود در سخت‌ترین امتحان الهی سربلند شدند و به اوج افتخار رسیدند. شهادت همانند دریافت عالی‌ترین مدرک افتخار برای انسان‌های مؤمن است، اما در این میان خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت خویش در پاداش و اجر شهید شریک‌اند.

وی تصریح کرد: درد و رنج خانواده‌های شهدا در فراق عزیزانشان بسیار بزرگ است، اما خداوند در مقابل این صبر و پایداری، به آنها منزلت و مقام والا عطا فرموده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه نتیجه نهایی مسیر انقلاب، سرافرازی اسلام و عزت مؤمنان است، تأکید کرد: امروز در پنج قاره جهان، ذلت و زبونی نظام سلطه، شیطان بزرگ و رژیم اشغالگر صهیونیستی آشکار شده و این عزت و سربلندی در سایه خون پاک شهدا و استقامت خانواده‌های ایشان تحقق‌یافته است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، ضمن آرزوی توفیق برای همه خانواده‌های شهدا گفت: از خداوند می‌خواهیم صبر و شکیبایی را به خانواده‌های معظم شهدا و توفیق ادامه راه این عزیزان را به همه ما عنایت فرماید.