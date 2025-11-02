حشمتی: پویش ملی سلامت دهان و دندان در ۹۸ مدرسه تربت حیدریه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم حشمتی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی ویژه اصحاب رسانه تربت حیدریه اظهار کرد: در راستای پیوستن به پویش ملی سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان ابتدایی (۶ تا ۱۲ سال) تاکنون هزار و ۳۴۰ نفر از والدین در قالب ۶۰ جلسه آموزشی و با حضور ۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در ۹۸ مدرسه، تحت آموزش قرار گرفتند.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه افزود: البته بازه زمانی پویش، همزمان با سرتاسر کشور از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه، با شعار «دو دوتا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار ۲ دقیقه» بود که در سطح مدارس تحت پوشش این منطقه درمانی آغاز و به دلیل اهمیت موضوع، هنوز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷۰ جشن رویش دندان ۶ نیز برگزار شد، گفت: هدف پویش نهادینه‌سازی عادات صحیح بهداشتی و افزایش آگاهی در حوزه سلامت دهان در میان کودکان و خانواده‌ها است.

حشمتی افزود: مهم‌ترین اصول مراقبت از سلامت دهان و دندان شامل مسواک زدن ۲ بار در روز، استفاده از نخ دندان، کاهش مصرف قند و تغذیه سالم است.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: در قالب این طرح، مراقبان سلامت با مدارس ارتباط برقرار کرده و آموزش‌ها و مراقبت‌های لازم را به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند.

وی دوره ابتدایی و سنین ۶ تا ۱۲ سالگی را زمان طلایی برای رسیدگی به سلامت دهان دانست و گفت: در این سنین که همزمان دندان‌های شیری و دائمی در دهان وجود دارد، فرصت مناسبی برای آموزش و پیشگیری است.

حشمتی گام نهایی اجرا پویش را، «وارنیش فلورایدتراپی» عنوان کرد و گفت: تاکنون برای اجرای این برنامه، اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال هزینه شده‌است.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه تصریح کرد: اکنون ۱۷ نفر دندانپزشک در معاونت بهداشت دانشگاه مشغول به خدمت هستند که به زودی ۲ نفر دیگر نیز به این جمع اضافه خواهند شد.

وی افزود: بر اساس استاندارد وزارت بهداشت، به ازای هر ۲۰ هزار نفر باید یک دندانپزشک وجود داشته‌باشد که خوشبختانه تقریباً به این استاندارد مد نظر نزدیک هستیم.