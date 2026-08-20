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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

خسرویار: مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش مهرماه برگزار می‌شود

خسرویار: مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش مهرماه برگزار می‌شود

بجنورد- رئیس انجمن کوراش گفت: مسابقات قهرمانی و انتخابی بزرگسالان کوراش کشور در بخش‌های آقایان و بانوان مهر در ۸ وزن برگزار می‌شود.

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی و انتخابی بزرگسالان کوراش کشور در بخش آقایان طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ مهرماه و در بخش بانوان ۲۳ و ۲۴ مهرماه برگزار می‌شود.

وی افزود: این رقابت‌ها در ۸ وزن برگزار خواهد شد و میزبان مسابقات نیز به‌زودی معرفی می‌شود.

رئیس انجمن کوراش کشور ادامه داد: نفرات برتر این رقابت‌ها پس از پایان مسابقات برای حضور در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان به تیم ملی کوراش اعزام خواهند شد.

خسرویار تأکید کرد: این رقابت‌ها از اهمیت بالایی برای تعیین ترکیب نهایی تیم ملی کوراش ایران برخوردار است و نفرات برتر با توجه به عملکردشان در مسابقات انتخابی، فرصت حضور در رقابت‌های جهانی را به دست خواهند آورد.

کد مطلب 6922244

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