داریوش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی و انتخابی بزرگسالان کوراش کشور در بخش آقایان طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ مهرماه و در بخش بانوان ۲۳ و ۲۴ مهرماه برگزار میشود.
وی افزود: این رقابتها در ۸ وزن برگزار خواهد شد و میزبان مسابقات نیز بهزودی معرفی میشود.
رئیس انجمن کوراش کشور ادامه داد: نفرات برتر این رقابتها پس از پایان مسابقات برای حضور در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان به تیم ملی کوراش اعزام خواهند شد.
خسرویار تأکید کرد: این رقابتها از اهمیت بالایی برای تعیین ترکیب نهایی تیم ملی کوراش ایران برخوردار است و نفرات برتر با توجه به عملکردشان در مسابقات انتخابی، فرصت حضور در رقابتهای جهانی را به دست خواهند آورد.
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