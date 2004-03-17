چهار مامور حفاظت محيط زيست زير بارش سنگين برف مدفون شدند

مهندس محمد حسن پيراسته در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: اين ماموران به منظور گشت زني و كنترل مناطق حفاظت شده اطراف سد لار وارد اين منطقه شدند كه بدنبال بارش شديد برف به ارتفاع يك و نيم متر در داخل پاسگاه كمر دشت در زير برف و كالاك سنگين منطقه مدفون شده اند.

وي با بيان اينكه در اثر حجم برف ها ارتباط اداره محيط زيست استان تهران با اين چهار مامور به طور كامل قطع شده است ، تصريح كرد: مواد غذايي اين افراد به طور كامل تمام شده است و درصدد هستيم كه با كمك نيروهاي امدادي و سازمان حوادث غير مترقبه نيروهايي جهت نجات اين افراد فرستاده شود.

مدير كل اداره محيط زيست استان تهران تاكيد كرد: كوهنوردان و نيروهاي امداد و نجات داوطلبي كه علاقه مند به حضور در عمليات نجات اين افراد هستند، مي توانند هر چه سريعتر با اداره محيط زيست استان تهران تماس بگيرند .