۴۲ حلقه چاه آب غیرمجاز در بروجرد پُر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا صارمی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان بروجرد با تأکید بر اقدامات دستگاه قضائی در مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آبی، اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با پیگیری‌های مستمر و اقدامات قانونی انجام‌شده، تعداد ۴۲ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان پر و مسلوب‌المنفعه شده است.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از منابع حیاتی آب، افزود: برخورد قانونی با حفر چاه‌های غیرمجاز باید به‌صورت مستمر ادامه یابد تا از برداشت بی‌رویه و غیرقانونی منابع آبی شهرستان جلوگیری شود.

گودرز امرایی دادستان عمومی و انقلاب بروجرد نیز با اشاره به شرایط خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی در فصل پاییز، گفت: در نیمه نخست امسال، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تعداد ۲۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شده است که این اقدام در راستای کنترل برداشت آب، مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از کشت محصولات آب‌دوست صورت‌گرفته است.