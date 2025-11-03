به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه اول، محافل عزاداری در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
برنامه برخی از این محافل سوگواری در فاطمیه اول به شرح زیر است:
* هیئت دانشجویی معراج الشهدا شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام طاهری
روضه: عباس مسعودی
زمان: از ۷ تا ۱۵ آبانماه هر شب ساعت ۱۹
مکان: مجموعه فرهنگی باقرالعلوم (ع) شهرکرد
* هیئت رزمندگان اسلام شهرستان شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام هاشمی
روضه: مداحان اهل بیت (ع)
زمان: از ۱۲ تا ۱۶ آبان، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد جامع شهرکرد
* هیئت انصارالمهدی (عج) شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام ابراهیمی
روضه: سیداحمد معنوی
زمان: از ۱۰ آبانماه به مدت چهار شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مهدیه مصلای امام خمینی (ره)
* هیئت خدام الرضا (ع) شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام مختاری
روضه: مداحان اهل بیت (ع)
زمان: ۱۲ تا ۱۴ آبان بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: آستان مقدس امامزادگان دومعصوم شهرکرد
* هیئت مسجد صاحب الزمان (عج) طاقانک / شهرستان شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام آموزگار
روضه: مداحان اهل بیت (ع)
زمان: از ۱۳ آبان به مدت چهار شب
مکان: مسجد صاحب الزمان (عج) طاقانک
* هیئت مسجد جامع شهر کیان / شهرستان شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام شیرزاد
روضه: علی حسنزاده
زمان: از ۱۱ آبانماه به مدت سه شب
مکان: مسجد جامع شهر کیان
* هیئت سادات شهرستان بروجن
سخنران: حجتالاسلام سید ابراهیم حسینی اراکی
روضه: سیدحسن عبدالله زاده
زمان: از ۱۱ تا ۱۳ آبانماه، ساعت ۱۸:۳۰
مکان: مصلای نماز جمعه شهر بروجن
* هیئت زینبیون (س) شهرستان بروجن
سخنران: حجتالاسلام انبیایی
روضه: حجتالاسلام منصوری
زمان: از ۱۳ آبان به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد فاطمة الزهرا (س) شهر بروجن
* هیئت حسینیه چهارده معصوم (ع) لردگان
سخنران: حجتالاسلام منصوری
روضه: مجتبی بخشایش
زمان: از ۱۰ تا ۱۳ آبان به مدت چهار شب
مکان: حسینیه و مسجد چهارده معصوم (ع) شهر لردگان
* هیئت انصار الحجه (عج) شهرستان سامان
سخنران: حجتالاسلام مددی
روضه: محمدرضا مظاهری
زمان: از ۱۲ آبان به مدت سه شب، ساعت ۱۹
مکان: مدرسه شهید جعفرزاده، خیمهگاه انصار الحجه (عج)
* هیئت یا زینب (س) شهر بن
سخنران: حجتالاسلام آقابابایی
روضه: علیرضا نادری
زمان: ۱۴ تا ۱۶ آبان، ساعت ۱۹
مکان: بیت الحسین (ع)، خیابان فاطمیه، کوچه ۶
* هیئت عزاداران روستای شیخ شبان / شهرستان بن
سخنران: حجتالاسلام هادی اسدی
روضه: محمدمهدی عجمی
زمان: از ۱۱ تا ۱۳ آبان، هر شب ساعت ۱۹
مکان: گلزار شهدای روستای شیخ شبان
* هیئت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای بارده / شهرستان بن
سخنران: حجتالاسلام ساعدی
روضه: مداحان اهل بیت (ع)
زمان: از ۱۲ تا ۱۴ آبانماه، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای بارده
* هیئت متوسلین به قمر بنیهاشم شهر وردنجان / شهرستان بن
سخنران: حجتالاسلام ابوالفضل احمدی
روضه: سیدمظاهر موسوی
زمان: از ۱۲ آبان به مدت چهار شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: حسینیه شهدای وردنجان
* هیئت رهروان ولایت شهرستان فرخ شهر
سخنران: حجتالاسلام سیدحسین موسوی
روضه: حاج علیرضا قربانی
زمان: از ۱۰ آبان به مدت ۶ شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: سالن غدیر حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع) فرخشهر
* هیئت شهدای مدافع حرم شهرستان کیار
سخنران: حجتالاسلام بامیری
روضه: کربلایی مهدی شبانی
زمان: از ۱۴ آبان به مدت سه شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد حضرت ابوالفضل (ع) گهرو
* مراسم عزاداری فاطمیه اول در شهرستان فلارد
سخنران: حجتالاسلام محمدی و حجتالاسلام خداوردی
روضه: مداحان اهل بیت (ع)
زمان: ۱۲ تا ۱۴ آبان بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد جامع شهر مالخلیفه
* مراسم عزاداری فاطمیه اول در شهرستان اردل
*سخنران: حجتالاسلام حسینپور
روضه: فرید حسنی
زمان: از ۱۱ تا ۱۳ آبان، ساعت: ۲۰:۳۰
مکان: حوزه علمیه امام خامنهای اردل
*مراسم عزاداری فاطمیه اول در شهرستان فارسان
سخنران: حجتالاسلام ناصری
مداح: ابوالفضل مالکی
زمان: ۱۳ و ۱۴ آبان همراه با نماز مغرب و عشاء
مکان: حوزه علمیه امام صادق (ع) فارسان
علاقهمندان برای اطلاع از سایر محافل سوگواری فاطمی در استان چهارمحال و بختیاری به کانال اطلاعرسانی رویداد به نشانی @Ruydadchb در پیامرسان ایتا مراجعه کنند.
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