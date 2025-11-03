به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه اول، محافل عزاداری در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

برنامه برخی از این محافل سوگواری در فاطمیه اول به شرح زیر است:

* هیئت دانشجویی معراج الشهدا شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام طاهری

روضه: عباس مسعودی

زمان: از ۷ تا ۱۵ آبان‌ماه هر شب ساعت ۱۹

مکان: مجموعه فرهنگی باقرالعلوم (ع) شهرکرد

* هیئت رزمندگان اسلام شهرستان شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی

روضه: مداحان اهل بیت (ع)

زمان: از ۱۲ تا ۱۶ آبان، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد جامع شهرکرد

* هیئت انصارالمهدی (عج) شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام ابراهیمی

روضه: سیداحمد معنوی

زمان: از ۱۰ آبان‌ماه به مدت چهار شب، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مهدیه مصلای امام خمینی (ره)

* هیئت خدام الرضا (ع) شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام مختاری

روضه: مداحان اهل بیت (ع)

زمان: ۱۲ تا ۱۴ آبان بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: آستان مقدس امامزادگان دومعصوم شهرکرد

* هیئت مسجد صاحب الزمان (عج) طاقانک / شهرستان شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام آموزگار

روضه: مداحان اهل بیت (ع)

زمان: از ۱۳ آبان به مدت چهار شب

مکان: مسجد صاحب الزمان (عج) طاقانک

* هیئت مسجد جامع شهر کیان / شهرستان شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام شیرزاد

روضه: علی حسن‌زاده

زمان: از ۱۱ آبان‌ماه به مدت سه شب

مکان: مسجد جامع شهر کیان

* هیئت سادات شهرستان بروجن

سخنران: حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی اراکی

روضه: سیدحسن عبدالله زاده

زمان: از ۱۱ تا ۱۳ آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰

مکان: مصلای نماز جمعه شهر بروجن

* هیئت زینبیون (س) شهرستان بروجن

سخنران: حجت‌الاسلام انبیایی

روضه: حجت‌الاسلام منصوری

زمان: از ۱۳ آبان به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد فاطمة الزهرا (س) شهر بروجن

* هیئت حسینیه چهارده معصوم (ع) لردگان

سخنران: حجت‌الاسلام منصوری

روضه: مجتبی بخشایش

زمان: از ۱۰ تا ۱۳ آبان به مدت چهار شب

مکان: حسینیه و مسجد چهارده معصوم (ع) شهر لردگان

* هیئت انصار الحجه (عج) شهرستان سامان

سخنران: حجت‌الاسلام مددی

روضه: محمدرضا مظاهری

زمان: از ۱۲ آبان به مدت سه شب، ساعت ۱۹

مکان: مدرسه شهید جعفرزاده، خیمه‌گاه انصار الحجه (عج)

* هیئت یا زینب (س) شهر بن

سخنران: حجت‌الاسلام آقابابایی

روضه: علیرضا نادری

زمان: ۱۴ تا ۱۶ آبان، ساعت ۱۹

مکان: بیت الحسین (ع)، خیابان فاطمیه، کوچه ۶

* هیئت عزاداران روستای شیخ شبان / شهرستان بن

سخنران: حجت‌الاسلام هادی اسدی

روضه: محمدمهدی عجمی

زمان: از ۱۱ تا ۱۳ آبان، هر شب ساعت ۱۹

مکان: گلزار شهدای روستای شیخ شبان

* هیئت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای بارده / شهرستان بن

سخنران: حجت‌الاسلام ساعدی

روضه: مداحان اهل بیت (ع)

زمان: از ۱۲ تا ۱۴ آبان‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای بارده

* هیئت متوسلین به قمر بنی‌هاشم شهر وردنجان / شهرستان بن

سخنران: حجت‌الاسلام ابوالفضل احمدی

روضه: سیدمظاهر موسوی

زمان: از ۱۲ آبان به مدت چهار شب، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: حسینیه شهدای وردنجان

* هیئت رهروان ولایت شهرستان فرخ شهر

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی

روضه: حاج علیرضا قربانی

زمان: از ۱۰ آبان به مدت ۶ شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: سالن غدیر حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع) فرخشهر

* هیئت شهدای مدافع حرم شهرستان کیار

سخنران: حجت‌الاسلام بامیری

روضه: کربلایی مهدی شبانی

زمان: از ۱۴ آبان به مدت سه شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد حضرت ابوالفضل (ع) گهرو

* مراسم عزاداری فاطمیه اول در شهرستان فلارد

سخنران: حجت‌الاسلام محمدی و حجت‌الاسلام خداوردی

روضه: مداحان اهل بیت (ع)

زمان: ۱۲ تا ۱۴ آبان بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد جامع شهر مال‌خلیفه

* مراسم عزاداری فاطمیه اول در شهرستان اردل

*سخنران: حجت‌الاسلام حسین‌پور

روضه: فرید حسنی

زمان: از ۱۱ تا ۱۳ آبان، ساعت: ۲۰:۳۰

مکان: حوزه علمیه امام خامنه‌ای اردل

*مراسم عزاداری فاطمیه اول در شهرستان فارسان

سخنران: حجت‌الاسلام ناصری

مداح: ابوالفضل مالکی

زمان: ۱۳ و ۱۴ آبان همراه با نماز مغرب و عشاء

مکان: حوزه علمیه امام صادق (ع) فارسان

علاقه‌مندان برای اطلاع از سایر محافل سوگواری فاطمی در استان چهارمحال و بختیاری به کانال اطلاع‌رسانی رویداد به نشانی @Ruydadchb در پیام‌رسان ایتا مراجعه کنند.