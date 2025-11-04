راهپیمایی روز ۱۳ آبان در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور گسترده دانش آموزان و اقشار مختلف مردم زنجان در مسیر چهارراه امیرکبیر به سمت میدان انقلاب شهر زنجان آغاز شد.

دانش آموزان و شهروندان زنجانی در صف‌های منظم و منسجم با مشت‌های گره کرده فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائیل سر می‌دهند و انزجار خود را از استکبار جهانی نشان می‌دهند.

راهپیمایان زنجان پلاکاردهای مزین به تصویر شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین شهدای دانش آموز در دست دارند.

زنجانی‌ها بار دیگر در یوم‌الله ۱۳ آبان، با حضور میلیونی خود، فریاد استکبارستیزی و عدالت‌خواهی را طنین‌انداز خواهند کرد و نشان خواهند داد که راه امام و شهدا همواره زنده و پویاست.

امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در راهپیمایی روز ۱۳ آبان در زنجان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.