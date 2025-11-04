صافدل:۱۳ آبان نماد پایداری ملت ایران در برابر استکبار جهانی است

حجت‌الاسلام حسین صافدل ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت پاسداشت ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: این روز نماد پایداری ملت ایران در برابر زورگویی‌های قدرت‌های استکباری است و باید بیش از پیش در میان نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های تربت حیدریه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در زمینه خصومت‌های تاریخی آمریکا با ملت ایران اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی، حرکتی انقلابی و شجاعانه بود و این روحیه باید در نسل‌های آینده حفظ و تقویت شود.

وی خطاب به اساتید و دانشجویان دانشگاه افزود: محیط علمی باید منشأ تحول فرهنگی و پایگاه اندیشه انقلاب اسلامی باشد تا آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب در جامعه علمی تحقق یابد.

صافدل همچنین با اشاره به جایگاه برجسته حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: آن حضرت نماد کامل ایمان، اخلاص و فداکاری در راه خداست و الگوگیری از سیره ایشان می‌تواند مسیر زندگی جوانان را معنوی‌تر و هدفمندتر سازد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های تربت حیدریه بر لزوم ترویج فرهنگ دینی و تأسی به سیره اهل بیت (ع) تأکید کرد و از جامعه دانشگاهی خواست با حفظ ارزش‌های اسلامی، در جهت تقویت اخلاق، معنویت و خدمت خالصانه به جامعه بکوشند.