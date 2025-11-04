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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

راهپیمایی ۱۳ آبان در بابلسر

راهپیمایی ۱۳ آبان در بابلسر

بابلسر- حماسه راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور خودجوش و پرشور دانش‌آموزان و مردم بابلسر در این شهرستان برگزار شد.

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کد مطلب 6645096

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