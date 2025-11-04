به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی صبح سه شنبه در آئین نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در مدرسه شاهد امام حسین (ع) با گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ی شهدای انقلاب اسلامی، امام شهدا و شهدای جنگ دوازده‌روزه اخیر و با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و خدمتگزاران نظام، گفت: این آئین، زنگی ویژه در میان زنگ‌های آموزش و پرورش است، چراکه نماد روحیه استکبارستیزی و ضد زورگویی ملت ایران است و نسل نوجوان و جوان امروز باید این روحیه را در جان و ذهن خود نهادینه کنند.

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی‌های تحریف‌آمیز دشمن در فضای مجازی افزود: امروز دشمن با ابزار رسانه و شبکه‌های اجتماعی در پی تحریف واقعیت‌ها و تضعیف باورهای نسل جوان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تأکید کرد: دانش‌آموزان باید با آگاهی، تفکر و ایمان، خود را در برابر این هجمه‌ها مصون بدارند و حتی خودشان به عنوان تولیدکنندگان محتوای درست و سازنده در فضای مجازی نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه معلمان با رفتار و منش خود می‌توانند الگویی ماندگار برای دانش‌آموزان باشند، تصریح کرد: کار معلمان تنها آموزش نیست، بلکه پرورش بصیرت و آگاهی در دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و هر قلمی که در دستان معلم می‌چرخد، همانند شمشیری در دستان مجاهد در میدان نبرد فرهنگی است.

تاراسی دانش‌آموزان را نسل ضد زور و نسل آگاه انقلاب خواند و گفت: مردم ایران هیچ‌گاه زیر بار زور نخواهند رفت و این افتخار است که امروز نوجوانان ما با درک عمیق از مفاهیم انقلاب و مقاومت، حافظان مرزهای فرهنگی کشورند.

وی با اشاره به سه رویداد مهم ۱۳ آبان یعنی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی عنوان کرد: این سه واقعه تاریخی به هم پیوسته‌اند و نشان‌دهنده‌ی بلوغ فکری و شجاعت نسل جوان کشور در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ابراز کرد: با نواختن زنگ استکبارستیزی، بار دیگر اعلام می‌کنیم که با یاد شهیدان، توکل بر خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، حق همواره بر باطل پیروز بوده و خواهد بود.

در این مراسم، دانش‌آموزان با قرائت صلوات و شعارهای انقلابی، بر تداوم راه شهیدان و ایستادگی در برابر زورگویی استکبار جهانی تأکید کردند.