به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این روزها که قیمت گوشی‌های پرچم‌دار به شدت افزایش یافته، بازار موبایل‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کاربران قرار گرفته است. بسیاری از خریداران به دنبال دستگاهی هستند که هم از برند معتبری باشد و هم با بودجه محدودشان هم‌خوانی داشته باشد. سامسونگ طی چندین سال گذشته و با معرفی سری گوشی‌های ارزان‌قیمت گلکسی A۰x، جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کرده است. در ادامه، بیشتر با مشخصات و ویژگی‌های انواع گوشی اقتصادی سامسونگ آشنا می‌شویم.

گوشی سامسونگ تا ۱۰ میلیون تومان

درحال‌حاضر، سامسونگ سه نماینده در بازار موبایل‌های زیر ۱۰ میلیون دارد. گوشی‌هایی نظیر گلکسی A۰۷، گلکسی A۰۶ و گلکسی A۰۵ نه‌تنها با قیمت کمتر از ۱۰ میلیون تومان فروخته می‌شوند، بلکه از لحاظ امکانات نرم‌افزاری و طراحی نیز فراتر از انتظار ظاهر شده‌اند. یک گوشی سامسونگ در این بازه قیمتی، از مزایایی چون باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت و دوربین ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد؛ به همین دلیل، این موبایل‌ها برای استفاده روزمره اکثر کاربران، گزینه‌های ارزشمندی هستند.

گوشی گلکسی A۰۷ ۴G؛ تحولی در بازار موبایل‌های ارزان

گلکسی A۰۷ ۴G را می‌توان بهترین گوشی سامسونگ تا ۱۰ میلیون تومان دانست. این دستگاه با تراشه هلیو G۹۹، نسبت به نسل قبلی عملکرد سریع‌تر و روان‌تری ارائه می‌دهد و برای انجام کارهای روزمره یا اجرای بازی‌های سبک کاملاً مناسب است. در واقع، A۰۷ را می‌توان بهترین گوشی اقتصادی برای بازی سبک دانست.

گلکسی A۰۷ در دسته گوشی‌های سامسونگ با صفحه نمایش بزرگ قرار می‌گیرد. صفحه‌نمایش ۶.۷ اینچی PLS LCD گلکسی A۰۷ با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، یکی از نقاط قوت بزرگ این محصول است که تجربه کاربری روان و خوشایندی را فراهم می‌کند. علاوه‌بر این، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات، دوام بالایی برای استفاده روزمره ارائه می‌دهد و زمان شارژ آن نسبت به بسیاری از رقبا کمتر است. به همین دلیل، A۰۷ می‌تواند یک انتخاب مناسب برای افرادی باشد که به دنبال خرید یک موبایل سامسونگ اقتصادی با باتری قوی تا ۱۰ میلیون هستند.

نقطه قوت اصلی گلکسی A۰۷ ۴G به عنوان یک گوشی اقتصادی سامسونگ، پشتیبانی نرم‌افزاری بی‌سابقه آن است. سامسونگ برای این مدل وعده انتشار شش به‌روزرسانی اصلی اندروید را داده است؛ موضوعی که حتی در گوشی‌های گران‌تر به ندرت دیده می‌شود. از دیگر ویژگی‌های برجسته این گوشی می‌توان به حافظه داخلی نسبتاً سریع UFS ۲.۲ و مقاومت در برابر پاشش آب با استاندارد IP۵۴ اشاره کرد.

سامسونگ گلکسی A۰۶

گوشی گلکسی A۰۶ در تابستان سال ۱۴۰۳ معرفی شد و به سرعت نظر کاربران را به خود جلب کرد. این موبایل از تراشه هلیو G۸۵ استفاده می‌کند که پیش‌تر بارها در انواع گوشی سامسونگ ارزان قیمت استفاده شده بود؛ همین موضوع باعث شد بسیاری از کارشناسان به آن انتقاد کنند. منتقد سایت GSMArena در این خصوص می‌نویسد:

انتظار داشتیم سامسونگ امسال دست‌کم تلاشی برای بهبود گوشی‌های اقتصادی خود انجام دهد، اما در عوض، تقریباً همان سخت‌افزار سال گذشته در Galaxy A۰۵ را دوباره شاهد هستیم.

بااین‌حال، طراحی گلکسی A۰۶ نسبت به نسل قبلی تغییرات محسوسی داشته است. سامسونگ همچین با افزودن حسگر اثر انگشت جانبی، توانسته یکی از نقاط ضعف موبایل‌های اقتصادی خود را برطرف کند.

گلکسی A۰۶ از صفحه‌نمایش ۶.۷ اینچی PLS LCD با رزولوشن HD+ و نرخ نوسازی ۶۰ هرتز بهره می‌برد که کیفیت قابل‌قبولی برای استفاده روزمره ارائه می‌کند. از سوی دیگر، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات، تجربه خوبی از نظر طول عمر و سرعت شارژ فراهم می‌کند.

نگاهی به گلکسی A۰۵؛ گزینه ارزان

اگر به دنبال یک موبایل ارزان برای کارهای ساده‌ای مانند تماس تلفنی، پیامک و وب‌گردی می‌گردید، گلکسی A۰۵ یکی از گزینه‌های مناسب در میان محصولات سامسونگ محسوب می‌شود. این گوشی سبک و ارزان طراحی شده و مانند گلکسی A۰۶ از چیپست هلیو G۸۵ بهره می‌برد. افزون بر این، نمایشگر ۶.۷ اینچی PLS LCD با نرخ تازه‌سازی ۶۰ هرتز، تجربه کاربری قابل قبولی ارائه می‌کند.

از سوی دیگر، گلکسی A۰۵ نیز به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ ۲۵ وات مجهز شده است. وجه تمایز اصلی آن با دیگر گوشی‌های اقتصادی سامسونگ، نبود حسگر اثر انگشت و طراحی نسبتاً قدیمی‌تر است. برخی کاربران نیز از کندی رابط کاربری در نسخه‌های اولیه اندروید ۱۳ این دستگاه شکایت کرده‌اند. بااین‌حال، اگر دانشجو هستید و دنبال گوشی ارزان برای دانشجویان با عملکرد مناسب می‌گردید ،A۰۵ گزینه‌ای ایده‌آل به شمار می‌رود.

قابلیت‌های مشترک و تفاوت‌های انواع گوشی سامسونگ تا ۱۰ میلیون

هر سه موبایل گلکسی A۰۷، A۰۶ و A۰۵ از یک دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند. عملکرد عکاسی این سه دستگاه در نور روز رضایت‌بخش است و در نور کم نیز نسبت به رقبا قابل‌قبول ظاهر می‌شوند. به همین دلیل، هر سه برای خرید گوشی با دوربین خوب تا ۱۰ میلیون مناسب هستند. اما در بخش نرم‌افزاری تفاوت‌های اساسی میان آن‌ها وجود دارد:

نام گوشی نسخه اندروید مدت زمان پشتیبانی گلکسی A۰۷ ۴G ۱۵ تا اندروید ۲۱ گلکسی A۰۶ ۱۴ تا اندروید ۱۶ گلکسی A۰۵ ۱۳ تا اندروید ۱۵

با توجه به اینکه گلکسی A۰۷ ۴G مدت زمان طولانی‌تری به‌روزرسانی می‌شود، این موبایل بهترین انتخاب برای خرید گوشی سامسونگ با قیمت مناسب ۲۰۲۵ است. به ویژه از آنجایی که سامسونگ تا شش سال آینده نیز وصله‌های امنیتی را برای آن منتشر می‌کند. این در حالی است که پشتیبانی از گلکسی A۰۵ و A۰۶ به زودی به پایان خواهد رسید.

جمع‌بندی

سامسونگ با سه گوشی گلکسی A۰۷، A۰۶ و A۰۵ موفق شده است طیف وسیعی از کاربران با بودجه محدود را تحت پوشش قرار دهد. از میان این سه گزینه و با در نظر داشتن قیمت گوشی سامسونگ تا ۱۰ میلیون، گلکسی A۰۵ مقرون‌به‌صرفه‌ترین انتخاب است، گلکسی A۰۶ تعادل مناسبی میان قیمت و امکانات دارد و A۰۷ ۴G نیز بهترین گزینه از نظر سخت‌افزار و همچنین مدت زمان پشتیبانی از میان این سه گزینه محسوب می‌شود.

سوالات متداول

۱. آیا گوشی‌های گلکسی A۰۷، A۰۶، A۰۵ شارژر در جعبه دارند؟

خیر، هیچ‌کدام از این سه مدل با شارژر در جعبه عرضه نمی‌شوند. سامسونگ در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی خود، تنها کابل USB-C را در بسته‌بندی این گوشی‌ها قرار داده است و کاربران باید شارژر ۲۵ واتی را جداگانه تهیه کنند.

۲. آیا عملکرد تراشه هلیو G۹۹ در گلکسی A۰۷ بهتر از هلیو G۸۵ است؟

چیپست هلیو G۹۹ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد عملکرد پردازشی و گرافیکی بهتری نسبت به G۸۵ دارد. این تفاوت در استفاده روزمره مانند اجرای بازی‌ها، جابه‌جایی میان برنامه‌ها و همچنین مصرف باتری، کاملاً قابل لمس است.

۳. آیا گلکسی A۰۷ ضدآب است؟

خیر، این گوشی اقتصادی اندروید فقط از گواهی IP۵۴ بهره می‌برد؛ بنابراین در پاشش جزئی آب یا باران سبک مقاوم است، اما نباید آن را درون آب غوطه‌ور کرد.

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