حمیدرضا عجمی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامه هفتم اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت محصولات پتروشیمی وجود دارد که بر اساس برنامه هفتم توسعه باید به ۱۳۱.۵ میلیون تن برسد که این میزان از ظرفیت به سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد دلار لازم است که تا کنون ۱۲ میلیارد ان محقق شده و مابقی آن نیز محقق می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاران خرد نیز امکان سرمایه گذاری در این بخش دارند یا خیر، گفت: باید شرایطی را ایجاد کنیم که نیاز به بستر سازی قانونی دارد که بتوانیم سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های سرگردان مردمی را نیز در این بخش جذب کنیم.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطر نشان کرد: بورس انرژی ساز و کار فعالیت در آن وجود ندارد اما در بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه این امکان را دارد که تنها برای پروژه‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در خاتمه اضافه کرد: برخی از پروژه‌ها به پیشرفت‌های بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده‌اند که در کمتر از یکی دو سال به بهره برداری می رسند که می‌توان سرمایه‌ها را از طریق سازمان بورس جذب کرد که این مساله به پتروشیمی‌ها و سهامداران بر می‌گردد که از این طریق جذب سرمایه کنند یا خیر.