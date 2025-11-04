به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا مرادحاجتی روز سه‌شنبه در حاشیه راهپیمایی عظیم روز دانش‌آموز در اهواز با اشاره به رخدادهای تاریخی این روز در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور سه مقطع مهم از مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی و نماد اقتدار نظام اسلامی است.

وی افزود: پیام اجتماع باشکوه امروز ملت ایران، ایستادگی در برابر زور و ظلم و پایداری بر ارزش‌های انقلاب اسلامی است؛ دشمن باید بداند که با هیچ فشار و تهدیدی نمی‌تواند این ملت را به تسلیم وادارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز به‌عنوان نسل پنجم انقلاب اسلامی، پیام شفافی به آمریکا فرستادند که ملت ایران در برابر استکبار عقب‌نشینی نخواهد کرد و جوانان انقلابی، تعیین‌کننده قدرت و معادلات آینده جهان هستند.

سردار مرادحاجتی در پایان تأکید کرد: ۱۳ آبان تنها یک روز تقویمی نیست، بلکه یادآور عهد جاودانه ملت ایران با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهداست و هر سال با حضور باشکوه مردم، این عهد در صحنه عمل تجدید می‌شود.