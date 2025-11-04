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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

حاجتی: ملت ایران با زور و ظلم تسلیم نمی‌شود

حاجتی: ملت ایران با زور و ظلم تسلیم نمی‌شود

اهواز – مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان داد که ملت ایران در برابر استکبار تسلیم‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا مرادحاجتی روز سه‌شنبه در حاشیه راهپیمایی عظیم روز دانش‌آموز در اهواز با اشاره به رخدادهای تاریخی این روز در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور سه مقطع مهم از مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی و نماد اقتدار نظام اسلامی است.

وی افزود: پیام اجتماع باشکوه امروز ملت ایران، ایستادگی در برابر زور و ظلم و پایداری بر ارزش‌های انقلاب اسلامی است؛ دشمن باید بداند که با هیچ فشار و تهدیدی نمی‌تواند این ملت را به تسلیم وادارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز به‌عنوان نسل پنجم انقلاب اسلامی، پیام شفافی به آمریکا فرستادند که ملت ایران در برابر استکبار عقب‌نشینی نخواهد کرد و جوانان انقلابی، تعیین‌کننده قدرت و معادلات آینده جهان هستند.

سردار مرادحاجتی در پایان تأکید کرد: ۱۳ آبان تنها یک روز تقویمی نیست، بلکه یادآور عهد جاودانه ملت ایران با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهداست و هر سال با حضور باشکوه مردم، این عهد در صحنه عمل تجدید می‌شود.

کد مطلب 6645098

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