به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید این دانشگاه، بر جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه هر اقدام ماندگار و اثرگذار باید مبتنی بر منطق و پشتوانه علمی باشد، اظهار کرد: آستان قدس رضوی در تلاش است با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و همکاری با مراکز علمی معتبر، خدمت‌رسانی به زائران را هرچه بیشتر تقویت کند.

وی ضمن برشمردن مواردی از زمینه‌هایی که دانشگاه می‌تواند در حوزه حرم مطهر برای حل مسائل ورود پیدا کند؛ تصریح کرد: ما در آستان قدس به کار علمی و پژوهشی باور داریم، اما این فعالیت‌ها زمانی ارزشمند و مفیدند که ناظر به مسائل واقعی و نیازهای عینی باشند.

مروی افزود: تجربه نشان داده هر جا پژوهش‌ها بر پایه حل مسئله شکل گرفته، نتایج ملموس‌تر و ماندگارتری حاصل شده است؛ از همین‌رو تعامل ما با دانشگاه‌ها باید مسئله‌محور و کاربردی باشد تا بتوان از توان علمی آنان در جهت پاسخ به نیازهای واقعی این مجموعه بهره برد.

در ابتدای این دیدار، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این دانشگاه ارائه کرد و با گرامیداشت یاد شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، گفت: مسیر تحول و تعالی دانشگاه که به همت شهید دکتر طهرانچی آغاز شد، با جدیت و برنامه‌ریزی ادامه خواهد یافت. اکنون در سال چهارم اجرای سند تحول و تعالی دانشگاه قرار داریم و تلاش خواهیم کرد این مسیر تا تحقق کامل اهداف آن پیش رود.