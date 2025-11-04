برخورد سمند با عابر ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: شامگاه سه‌شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با عابر و سپس انحراف آن، در روستای النگ شهرستان کردکوی، چهار نفر مصدوم شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان ادامه داد: این حادثه عصر سه شنبه نرسیده به دانشگاه علوم طبیعی النگ روی داد و بلافاصله تیم‌های امدادی به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش از اورژانس، یک تیم امدادی از پایگاه النگ شامل ۲ نجاتگر و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سلیمی در مورد جزئیات عملیات امداد و نجات افزود: در این حادثه یک شهروند ۴۵ ساله به دلیل ترومای سر، آسیب کتف راست و مصدومیت در ناحیه آرنج و مچ دست با وضعیت جدی توسط آمبولانس هلال احمر به بیمارستان امیرالمؤمنین کردکوی منتقل شد و سه مصدوم دیگر نیز توسط واحدهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.