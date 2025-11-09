برخورد کامیون با سواری در محور گرگان به گالیکش ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: این حادثه عصر یکشنبه در محور گرگان به گالیکش و در ورودی جاده توسکستان رخ داده است.



سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان گفت: بلافاصله پس از اعلام اورژانس، پایگاه امدادی هلال احمر در قرق با یک تیم دو نفره و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.



وی افزود: در این سانحه که بر اثر برخورد کامیون با یک خودروی سواری رخ داد، در مجموع چهار نفر مصدوم شدند.



سلیمی‌با بیان اینکه دو نفر از مصدومان توسط عوامل اورژانس از محل حادثه انتقال یافتند، خاطرنشان کرد: دو مصدوم دیگر نیز توسط نیروهای هلال احمر به مرکز درمانی انتقال داده شدند.



به گفته سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان، این دو مصدوم دو خانم ۲۶ ساله بودند.