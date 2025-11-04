حضور ۳ بانوی فوتسالیست خوزستانی در جام جهانی فوتسال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران، پس از پایان اردوی تدارکاتی و انجام آخرین دیدار دوستانه مقابل تیم پالایش گاز اصفهان، فهرست نهایی ۱۴ بازیکن اعزامی به جام جهانی فوتسال زنان را اعلام کرد.

در این فهرست، نام سه فوتسالیست خوزستانی به چشم می‌خورد؛ الهام عنافچه، فرشته خسروی و طاهره مهدی‌پور که با درخشش در اردوهای آماده‌سازی، موفق به کسب اعتماد کادر فنی و حضور در ترکیب نهایی تیم ملی شدند.

نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵ (مطابق با ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴) به میزبانی کشور فیلیپین و در شهر مانیل برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها در قالب چهار گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در گروه خود با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما هم‌گروه است.

حضور سه بانوی خوزستانی در این رویداد جهانی، افتخاری برای ورزش بانوان استان محسوب می‌شود و امید می‌رود با حمایت‌های بیشتر، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای فوتسال در خوزستان بیش از پیش فراهم شود.