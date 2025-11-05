به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروزچهارشنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۴)، بازار سرمایه بار دیگر با فشار فروش گسترده مواجه شد و شاخص کل بورس تهران با افت ۳۶ هزار و ۱۳۰ واحدی به رقم ۳٬۱۸۸٬۲۰۰ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با کاهش ۷٬۰۶۴ واحدی تا سطح ۹۲۱٬۶۷۲ واحد عقبنشینی کرد تا نشان دهد فشار اصلی از سوی نمادهای بزرگ و شاخصساز اعمال شده است.
ارزش کل بازار در پایان معاملات امروز حدود ۹۴٬۸۷۹ هزار میلیارد ریال برآورد شد. همچنین در روز کاری جاری بیش از ۳۵۸ هزار معامله ثبت شد که مجموع ارزش آنها به ۶۸٬۹۲۴ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۱۸.۳ میلیارد سهم رسید.
بهگفته کارشناسان، تقویت نرخ دلار آزاد، تردید نسبت به بودجه ۱۴۰۵ و نگرانی از افت قیمت جهانی نفت از عوامل اصلی عقبنشینی امروز شاخصها بودند. در سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که رسیدن بازار به محدودههای حمایتی در نیمه دوم هفته میتواند زمینهساز توقف موقت روند نزولی شود، اما خروج نقدینگی حقیقی همچنان مانع بازگشت پایدار شاخص کل است.
بازار سرمایه در هفته جاری مسیر پرنوسانی را طی میکند؛ با وجود افت ارزش اغلب گروههای بزرگ از جمله پالایشیها و پتروشیمیها، نمادهای کوچکتر در شاخص هموزن وضعیت نسبتاً باثباتتری دارند. فعالان بازار انتظار دارند گزارشهای ششماهه و تحرکات جدید در نرخ ارز در روزهای آینده مسیر معاملات را مشخصتر کنند.
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