به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره گسترش روزافزون نقش هوش مصنوعی در تعاملات فرهنگی گفت: هوش مصنوعی در مدت زمان کوتاه خود را به جامعه انسانی تحمیل کرده و تحولی سریع‌تر از انقلاب‌های پیشین، از جمله انقلاب دیجیتال در حال نشر است حتماً باید از ظرفیت‌های آن هم استفاده کرده و به چالش‌های آن بیندیشیم.

افزود: ما با یک دگرگونی تکنولوژیک بسیار سریع روبه‌رو هستیم که در حال گسترش در ابعاد مختلف زندگی و فرهنگ است. وظیفه ما استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های آن و در عین حال اندیشیدن به چالش‌هایش است.

معاون فرهنگی وزارت علوم در ادامه با اشاره به فرصت‌های این فناوری اظهار کرد: هوش مصنوعی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه تولید محتوا ایجاد کرده است. امروز می‌توانیم با هزینه‌ای کمتر و سرعتی بیشتر به تولید آثار فرهنگی گروهی از جمله فیلم‌سازی بپردازیم. این از قوت‌هایی است که این فناوری در اختیار جامعه فرهنگی گذاشته است.

وی در عین حال چالش‌هایی را نیز مطرح کرد و گفت: در زمینه‌هایی مانند اصالت آثار هنری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که باید برای آن‌ها راهکار بیابیم.

شالچی با تأکید بر مسئولیت دانشگاه‌ها در مواجهه با این تحولات خاطرنشان کرد: بر عهده دانشگاه‌های ماست که سریعاً وارد این حوزه شوند و در شاخصه‌های مختلف آن فعالیت کنند. این موضوع تنها به دانشجویان فناوری اطلاعات محدود نمی‌شود؛ بلکه همه رشته‌ها در آینده‌ای نزدیک از تأثیر هوش مصنوعی متأثر خواهند شد.

وی گفت: در یکی دو سال آینده شکل دانشگاه‌ها و فعالیت‌های هنری تغییر خواهد کرد و باید از امروز خود را برای همین زمین آماده کنیم.