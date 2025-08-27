به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی استان گیلان اظعار کرد: نقش این خطه در شکل‌گیری فرهنگ، عدالت‌خواهی و پیشرفت علمی کشور برجسته است.

شالچی با مرور نقش گیلان در جنبش مشروطه، شکست استبداد صغیر، و حمایت از جنبش‌های اسلامی و عرفانی در دوره صفویه، گفت: گیلان همواره سهم برجسته‌ای در فرهنگ و ادب ایران داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی از عصر طلایی تمدن اسلامی تا دوران معاصر، بزرگان بسیاری از این خطه برخاسته‌اند.

وی با اشاره به چهره‌هایی چون هوشیار منجم و دیگر مفاخر گیلانی، افزود: بازخوانی گذشته و شناخت نقش گیلان در شکل‌گیری هویت ایرانی و تشیع ضرورتی فرهنگی است که باید در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

دانشگاه گیلان؛ سرمایه‌ای ملی در مسیر تحول

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه گیلان، اظهار کرد: با بیش از ۱۵ هزار استاد و دانشجو و ۱۳ دانشکده، این دانشگاه سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است که باید در مسیر توسعه علمی و فرهنگی حفظ و تقویت شود.

شالچی با تأکید بر اهمیت فناوری در شرایط کنونی گفت: امروز فناوری صرفاً ابزار نیست بلکه با حیات ملی ما گره خورده است و تجربه جنگ اخیر نشان داد که دسترسی به مرزهای دانش بازدارندگی و امنیت را رقم می‌زند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تحول در نگاه علمی کشور افزود: جهان در حال دگرگونی است. هوش مصنوعی، زیست مصنوعی و فناوری‌های نوظهور ساختار دانشگاه‌ها را در دو تا سه سال آینده متحول خواهند کرد و دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه گیلان باید برای این آینده آماده شوند.

شالچی در پایان با اشاره به تنوع فرهنگی و گفتمانی جامعه ایران گفت: در دوران جدید با جامعه‌ای متنوع‌تر روبرو هستیم و همبستگی ملی و تعامل میان جریان‌های فکری مختلف، شرط موفقیت در مسیر توسعه علمی و ارتقا کیفیت زندگی مردم ایران است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاه‌ها در توسعه ملی، به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسئولیت اجتماعی، همبستگی ملی و ضرورت تحول در نظام آموزش عالی پرداخت.

شالچی با اشاره به تنوع قومی، طبقاتی و فکری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه تنها نهادی است که همه اقشار جامعه در آن حضور دارند و اگر بتوانیم در دانشگاه وحدت در عین تفاوت را شکل دهیم این الگو می‌تواند در سطح جامعه ایرانی نیز تحقق یابد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گفت: اگر در دانشگاه نتوانیم با تفاوت‌ها کنار بیاییم، در عرصه‌های دیگر اجتماعی نیز موفق نخواهیم بود.

معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به حرکت جهانی به سمت دانشگاه‌های اجتماعی اظهار کرد: دانشگاه‌ها باید در قبال جامعه خود مسئول باشند و این مسئولیت ریشه در آموزه‌های دینی ما دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری باید به آن عمل کنیم.

شالچی با اشاره به چالش‌های اجتماعی استان گیلان، از جمله کاهش نرخ فرزندآوری، تأکید کرد: دانشگاه گیلان باید محور گفت‌وگو و مشاوره برای توسعه استان باشد.

وی تصریح کرد: اگر دانشگاه نتواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند بعید است مسیر پیشرفت استان به درستی طی شود.

تنوع قومی، طبقاتی و فکری در دانشگاه‌ها

شالچی دانشگاه را نهادی با اعتبار اجتماعی بالا دانست و گفت: پس از معلمان، دانشگاهیان از بیشترین اعتبار اجتماعی برخوردارند. این اعتبار، مسئولیتی سنگین برای ایفای نقش میانجی میان مردم و دولت ایجاد می‌کند.

وی افزود: دانشگاه باید با بهره‌گیری از میراث فرهنگ ایرانی-اسلامی، در مسیر توسعه استان گام بردارد و با ارائه مشاوره‌های تخصصی، به بهینه‌سازی تخصیص منابع محدود کشور کمک کند.

معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پایان ضمن تقدیر از خدمات رئیس پیشین دانشگاه گیلان گفت: در دیدارهایی که با ایشان داشتم، همواره دلسوزی تلاش و تعهد برای ارتقا دانشگاه را مشاهده کردم. خوشبختانه اقدامات ارزشمندی از جمله تدوین ۲۵ سند همکاری در دوره مدیریت ایشان صورت گرفت.