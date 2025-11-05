خانواده مرحوم امید سرلک: هیچ صفحه یا سایت رسمی در فضای مجازی نداریم

مهدی سرلک، برادر مرحوم امید سرلک، در پی انتشار برخی صفحات جعلی در فضای مجازی، با بیان اینکه «خانواده ما هیچگونه پیج یا سایت رسمی ندارند» از مردم خواست به این صفحات دروغین و جعلی اعتماد نکنند.
او با اعلام برائت از افراد و گروههای شایعهساز در فضای مجازی، افزود: «برخی افراد با عنوانهایی مانند برادرزاده مرحوم امید سرلک اقدام به ایجاد صفحات جعلی کردهاند. من، مهدی سرلک، برادر مرحوم امید هستم. تازه ازدواج کردهام و فرزندی ندارم. خواهش میکنم اجازه دهید قانون روند خود را طی کند. قانون خودش پیگیر موضوع خواهد شد.»
بنابراین گزارش، طی هفته جاری خبر فوت یک جوان اهل شهرستان الیگودرز استان لرستان به نام «امید» در رسانهها منتشر شد. جسد این جوان در خودروی شخصی خود درحالیکه اسلحهای در دست داشت و به سرش شلیک شده بود، کشف شده است.
همزمان با انتشار خبر فوت این جوان، برخی رسانهها و صفحات مجازی مرتبط با ضدانقلاب با بازنشر محتوای صفحه شخصی «امید» در فضای مجازی مدعی شدند این فرد به دلیل اظهارات انتقادآمیز مورد پیگرد قضائی قرار گرفته و به طرز مشکوکی به قتل رسیده است.
اما پیگیریها از دادستانی مرکز استان لرستان نشان میدهد، این فرد هیچ پروندهای در دستگاه قضائی نداشته و نامبرده به دلیل انتشار برخی تصاویر و مطالب در صفحه شخصی خود هیچگاه تحت تعقیب نیز قرار نگرفته است.
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