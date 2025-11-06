  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

زمین‌لرزه ۳.۲ ریشتری الیگودرز را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۲ ریشتری الیگودرز را لرزاند

الیگودرز- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر حوالی الیگودرز در لرستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در مرز استان‌های مرکزی، اصفهان و لرستان، حوالی شهر الیگودرز خبر داد.

زمین‌لرزه ۳.۲ ریشتری الیگودرز را لرزاند

وقوع زمین‌لرزه و مشخصات فنی

این زمین‌لرزه در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۳۶:۴۳ به وقت محلی رخ داده و مختصات جغرافیایی ۳۳.۴۸ عرض شمالی و ۴۹.۹۲ طول شرقی با عمق ۸ کیلومتر ثبت شده است.

عمق کم این زمین‌لرزه موجب احساس لرزش آن را در برخی مناطق شد.

تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی منتشر نشده است.

نزدیکی به شهرها و مراکز استان

نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع زمین‌لرزه عبارتند از الیگودرز در فاصله ۲۲ کیلومتر، قورچی‌باشی ۲۲ کیلومتر و خمین ۲۳ کیلومتر.

همچنین این زلزله در فاصله ۷۲ کیلومتری اراک و ۱۴۵ کیلومتری خرم‌آباد رخ داده است.

کد مطلب 6647329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها