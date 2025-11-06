به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در مرز استانهای مرکزی، اصفهان و لرستان، حوالی شهر الیگودرز خبر داد.
وقوع زمینلرزه و مشخصات فنی
این زمینلرزه در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۳۶:۴۳ به وقت محلی رخ داده و مختصات جغرافیایی ۳۳.۴۸ عرض شمالی و ۴۹.۹۲ طول شرقی با عمق ۸ کیلومتر ثبت شده است.
عمق کم این زمینلرزه موجب احساس لرزش آن را در برخی مناطق شد.
تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی منتشر نشده است.
نزدیکی به شهرها و مراکز استان
نزدیکترین شهرها به محل وقوع زمینلرزه عبارتند از الیگودرز در فاصله ۲۲ کیلومتر، قورچیباشی ۲۲ کیلومتر و خمین ۲۳ کیلومتر.
همچنین این زلزله در فاصله ۷۲ کیلومتری اراک و ۱۴۵ کیلومتری خرمآباد رخ داده است.
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