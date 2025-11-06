به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در مرز استان‌های مرکزی، اصفهان و لرستان، حوالی شهر الیگودرز خبر داد.

وقوع زمین‌لرزه و مشخصات فنی

این زمین‌لرزه در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۳۶:۴۳ به وقت محلی رخ داده و مختصات جغرافیایی ۳۳.۴۸ عرض شمالی و ۴۹.۹۲ طول شرقی با عمق ۸ کیلومتر ثبت شده است.

عمق کم این زمین‌لرزه موجب احساس لرزش آن را در برخی مناطق شد.

تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی منتشر نشده است.

نزدیکی به شهرها و مراکز استان

نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع زمین‌لرزه عبارتند از الیگودرز در فاصله ۲۲ کیلومتر، قورچی‌باشی ۲۲ کیلومتر و خمین ۲۳ کیلومتر.

همچنین این زلزله در فاصله ۷۲ کیلومتری اراک و ۱۴۵ کیلومتری خرم‌آباد رخ داده است.