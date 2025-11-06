به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان کرمانشاه که عصر پنجشنبه برگزار شد، حجتالاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) بر اساس روایت هفتاد و پنج روز اظهار داشت: این ایام عزا را محضر شریف امام زمان (عج) و همه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت تسلیت میگویم.
وی با اشاره به تقارن این ایام با سالروز تبعید تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سیزدهم آبان ۱۳۴۳، به نقش پرافتخار ملت ایران در استقامت و بیداری اسلامی اشاره کرد و افزود: یاد دلاوریهای ملت بزرگ ایران از دوران تبعید امام تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ باید همیشه زنده بماند.
ملت ما در مسیر نهضت اسلامی با نثار خون فرزندانش ایستادگی کرد و از دانشآموزان شهید انقلاب گرفته تا جوانان انقلابی پیرو خط امام که با تسخیر لانه جاسوسی، چهره واقعی استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار را آشکار ساختند.
حجتالاسلام غفوری تصریح کرد: این روحیه شهادتطلبی و عزتخواهی ملت ایران در سالهای پس از انقلاب نیز ادامه یافت و امروز در جنگ دوازدهروزه، همین غیرت دینی را در صحنههای تازهای شاهد بودیم. این نبرد نابرابر که با حمایت استکبار از ظلم و اشغال همراه بود، موجب شد چهره واقعی دشمن بار دیگر برای جهانیان آشکار شود و نسل جوان کشور ما نیز حقیقت را بیواسطه ببیند و درک کند.
وی رویدادهای اخیر را عامل شکلگیری بصیرت انقلابی در میان نسل جوان دانست و افزود: دشمن سالها با عملیات رسانهای و تبلیغات هدفمند، سعی در وارونهنمایی واقعیتها داشت، اما این جنگ سبب شد تا پردهها کنار برود و حقیقت آشکار شود. نسل امروز ما که دوران انقلاب و دفاع مقدس را تجربه نکرده، این بار صحنهای از همان ایستادگی را با چشمان خود مشاهده کرد و دریافت که ایستادگی ملت ایران برآمده از ایمان و یقین است نه تحریک احساسات.
نماینده ولیفقیه در استان در ادامه سخنان خود خطاب به مسئولان دستگاههای فرهنگی و قرآنی تأکید کرد: همه نهادها باید تجربهها و عملکردهای خود را در میدان واقعی مورد ارزیابی قرار دهند. این ارزیابی صِرفاً نباید روی کاغذ انجام شود، بلکه باید مشخص گردد آموزش روخوانی، حفظ و مفاهیم قرآن در عمل چه نتایجی برای جامعه به همراه داشته است. تنها بر اساس شناخت واقعی از میدان میتوان برای آینده سیاستگذاری دقیق و اثرگذار داشت.
وی ضمن تأکید بر اولویتداشتن فعالیتهای قرآنی گفت: برای من این شورا از بسیاری از برنامههای دیگر مهمتر است و یقین دارم که سایر اعضا نیز چنین احساسی دارند. هر اندازه برنامههای قرآنی و معنوی در متن کار دستگاهها قرار گیرد، آثار آن در آرامش اجتماعی، انسجام فرهنگی و تقویت هویت دینی ملموستر خواهد بود.
حجتالاسلام غفوری در پایان تصریح کرد: همکاری منسجم، قانونگرایی، و نگاه بینبخشی میان نهادهای فرهنگی و اجرایی، کلید موفقیت در گسترش فرهنگ قرآنی است. اگر این همافزایی شکل بگیرد، شاهد تحولی عمیق در مسیر معرفتی جامعه خواهیم بود؛ تحولی که ریشه در ایمان، بصیرت و عمل به آموزههای قرآن دارد.
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