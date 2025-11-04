  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

عزیزی:ملت ایران در برابر استکبار سر تسلیم فرود نخواهد آورد

عزیزی:ملت ایران در برابر استکبار سر تسلیم فرود نخواهد آورد

اردبیل- امام جمعه بیله‌سوار گفت: ملت ایران در برابر استکبار سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی صبح سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان، بسیجیان و مسئولان ادارات شهرستان بیله‌سوار برگزار شد. در این مراسم حجت‌الاسلام جابر عزیزی امام جمعه بیله‌سوار سخنرانی کرد و با تبیین ابعاد تاریخی و سیاسی این روز، بر ضرورت پاسداشت روحیه استکبارستیزی در میان نسل جوان تأکید نمود.

حجت‌الاسلام عزیزی در بخشی از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۳ آبان گفت: روز ۱۳ آبان یادآور سه حادثه بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. هر سه این رویدادها بیانگر نفرت ملت ایران از سلطه‌جویی و دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور است.

وی افزود: ملت ایران نشان داده که هرگز در برابر فشارها و تهدیدهای استکبار سر تسلیم فرود نمی‌آورد و تا آخرین نفس از استقلال، آزادی و عزت خود دفاع خواهد کرد. امروز نیز جوانان و دانش‌آموزان ما با بصیرت، ایمان و روحیه انقلابی در مسیر تحقق آرمان‌های امام و رهبری حرکت می‌کنند.

امام جمعه بیله‌سوار با اشاره به جنگ نرم دشمنان و تلاش آنان برای ناامیدسازی جامعه گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با ابزار رسانه‌ای و فرهنگی در پی تضعیف ایمان و امید مردم هستند، اما ملت مؤمن و بصیر ایران با پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب، این توطئه‌ها را خنثی خواهند کرد.

وی نقش آموزش و پرورش، خانواده‌ها و رسانه‌ها را در تبیین مفهوم واقعی ۱۳ آبان برای نسل جدید بسیار مهم دانست و اظهار داشت: باید روحیه مقاومت، خودباوری و دشمن‌شناسی را در دانش‌آموزان تقویت کنیم تا آینده‌سازان کشور بدانند استقلال امروز ما حاصل خون شهدا و ایستادگی ملت است.

در ادامه این مراسم که در فضایی پرشور برگزار شد، دانش‌آموزان با اجرای سرودهای انقلابی و قرائت بیانیه پایانی، ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی، حمایت قاطع خود را از آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.
راهپیمایان همچنین با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر استکبار» وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 6644948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها