شجاعی: پیام محوری روز ۱۳ آبان ایستادگی در برابر زورگویی استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر سه شنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان در محل میدان شهدای این شهرستان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: مداخلات آمریکا در ایران از کودتای ۲۸ مرداد شروع می‌شود و در جنگ اخیر این جنایات و مداخلات به‌صورت عینی و آشکار برای نسل کنونی به اثبات رسید و همچنان ادامه دارد.

فرماندار تربت‌حیدریه گفت: دشمنی ایران با آمریکا از وقایع تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) شروع نشده و به این ماجرا نیز ختم نمی‌شود و سابقه بسیار طولانی دارد.

وی بیان کرد: روز سیزدهم آبان یادآور سه رخداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر کشور ماست از تبعید مرجع تقلید بزرگ و رهبر نهضت اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) تا کشتار مظلومانه دانش‌آموزان و نوجوانان بی‌گناه تهرانی در ۱۳ آبان ۵۷ به دست مزدوران رژیم پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام، حرکتی که چهره واقعی آمریکا را که تا پیش از آن در ذهن برخی به‌عنوان قدرتی شکست‌ناپذیر ترسیم شده بود، افشا کرد.

شجاعی تصریح کرد: شکست آن‌ها در جنگ نشان داد حقیقت ماهیت آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ملت ایران، نه ادعای خیرخواهی، بلکه سلطه‌گری و تجاوز است و پس از ناکامی در میدان عمل تنها به روایت‌سازی برای پیروز جلوه‌دادن خود روی آوردند.

فرماندار تربت حیدریه اتحاد مقدس ملت ایران در دفاع از استقلال، وطن و ولایت را نمادی از تجلی راهبردهای مقام معظم رهبری دانست و ادامه داد: این حضور مردم در راهپیمایی، نشان‌دهنده همبستگی عمیق ملت ایران برای نشان‌دادن انزجار از استکبار جهانی است.

وی مسیر ولایت فقیه را مسیر سعادت کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم موفقیت خود را در هر کاری بسنجیم، باید آن را با راهبردها و انتظارات رهبری مقایسه کنیم و ببینیم عملکرد و اقداماتمان تا چه حد به تحقق این انتظارات کمک کرده است.

شجاعی گفت: این روز را سند زنده ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه دانست و بر ضرورت حفظ هوشیاری نسل جوان در برابر جنگ روایت‌ها تأکید کرد.

فرماندار تربت حیدریه با بیان اینکه حضور پرشور دانش‌آموزان و دانشجویان در این مراسم پیام روشنی برای دنیا دارد، گفت: ملت ایران در تمام مقاطع تاریخی ثابت کرده است که در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند و همواره با تکیه بر ایمان، عقلانیت و روحیه مقاومت مسیر عزت‌خواهی را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی به نسل جدید، اظهار کرد: امروز دشمنان تلاش می‌کنند با ابزار رسانه و عملیات ترکیبی، حقایق انقلاب اسلامی و دستاوردهای ملت ایران را تحریف کنند. وظیفه ما تقویت جهاد تبیین و ایجاد بصیرت در جامعه، به‌ویژه در میان جوانان است.

شجاعی با بیان اینکه ۱۳ آبان فقط یک مناسبت تاریخی نیست بلکه یک منش فکری و سیاسی است، افزود: پیام محوری این روز، استقلال، عزت ملی و ایستادگی در برابر زورگویی استکبار است. این مسیر در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حمایت ملت ادامه خواهد یافت.

فرماندار تربت حیدریه به شرایط منطقه نیز اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر نشان داد که گفتمان مقاومت به‌عنوان راهبرد اصلی جمهوری اسلامی، مؤثر و الهام‌بخش است. همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه اخیر، وحدت و قدرت ملی ایران پیام اقتدار ملت را به جهان مخابره کرد.